Infantino mejora pero continúa aislado y con síntomas leves de coronavirus

Redacción deportes, 2 nov (EFE).- Gianni Infantino, presidente de la FIFA, informó este lunes de que se "encuentra mejor" tras dar positivo por coronavirus aunque aún tiene "síntomas leves" de la enfermedad y continúa aislado a la espera de recuperarse.

A través de un comunicado oficial de la FIFA, el máximo mandatario del fútbol mundial explicó cuál es su situación pocos días después de contraer la COVID-19.

"Me encuentro mejor, pero aún tengo síntomas leves. En los últimos días, he recibido muchísimos mensajes y cartas. Quisiera expresar mi más sincera gratitud hacia todos aquellos que me han mostrado ese apoyo tan reconfortante. Gracias de corazón", dijo Infantino.

La FIFA informó de que Gianni Infantino está "en auto-aislamiento y permanece en cuarentena" y deseó una "pronta recuperación" a su presidente.