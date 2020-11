Dustin Johnson vuelve recuperado de la covid-19 y con la mente en el Masters

Houston (EE.UU.), 4 nov (EFE).- El golfista número uno del mundo, el estadounidense Dustin Johnson, volverá este jueves a la acción después de haber superado el contagio de la covid-19, que le obligó a perderse dos torneos del PGA que tenía previsto disputar.

Tras superar la cuarentena en un hotel durante 11 días, Johnson volvió a entrenarse de cara a su participación en el Vivint Houston Open, último torneo de la PGA previo al Masters de Augusta, que este año fue aplazado hasta noviembre por la pandemia del coronavirus.

"Lo único bueno que salió de esto es que sé que jugaré la próxima semana en el Masters", declaró este miércoles Johnson durante la conferencia de prensa previa al inicio del torneo de Houston.

Johnson, quien jugó por última vez en el Abierto de Estados Unidos, en septiembre, había planeado jugar la Copa CJ en Shadow Creek en Las Vegas y el Campeonato Zozo en Sherwood (California).

Pero dio positivo en Las Vegas después de sentir los síntomas, lo que hizo que se perdiera los dos torneos.

Debido a que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades consideran que ya no es contagioso, Johnson no estaba obligado a tomar una prueba de covid-19 esta semana y tampoco necesitará hacerlo antes del Masters.

"Seguro que estaría nervioso", admitió Johnson sobre los jugadores que tienen que hacerse pruebas antes del Masters para jugar en el torneo.

"En mi caso nunca supe cómo me pude contagiar, pero lo hice en Las Vegas, y tampoco lo transmití a nadie de mi entorno, lo que sigue siendo todo un misterio".

Johnson originalmente dio negativo cuando llegó a Las Vegas el pasado 11 de octubre.

Pero más tarde ese mismo día, comenzó a sentir síntomas, se le volvió a hacer la prueba y dio positivo. Eso significó que tuvo que retirarse de la Copa CJ y estar en cuarentena durante 11 días, a expensas del PGA Tour.

"Sentí que tenía un resfriado durante unos días y luego se me curó, así que estaba prácticamente asintomático", explicó Johnson. "Me dio un poco de fatiga y cosas así, pero realmente no podía entender si eso era porque estuve recluido en una habitación de hotel durante 11 días sin hacer nada o era la covid-19 lo que me hizo sentir de esa manera".

Johnson explicó también que su vida dentro de la habitación consistió en estar todo el tiempo tumbado en la cama, algo que asumió que tenía que ser así, y al tener un contagio leve, entonces dijo sentirse muy agradecido de cómo superó la enfermedad.

Sin embargo, señaló que " definitivamente pone un freno a tus planes sobre lo que estabas tratando de hacer. Obviamente, estaba planeando jugar en Shadow Creek y Sherwood, esos dos eventos. Tuve mucho más tiempo libre del que estaba planeando".

Johnson dijo que no volvió a golpear pelotas hasta la semana pasada. Antes de la enfermedad, era uno de los jugadores más en forma del mundo como lo demostró al haber ganado dos torneos regulares y el Tour Championship desde el regreso del golf en junio, tras el parón de la competición forzado por el coronavirus.

El actual número uno del mundo tiene seis resultados entre los seis primeros en sus últimas nueve aperturas. Empató en el sexto lugar en su última aparición, en el Abierto de Estados Unidos.