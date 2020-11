Perú devolverá el dinero a los abonados para los partidos contra Brasil y Argentina

Lima, 5 nov (EFE).- La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que devolverá el dinero a las personas que conservaron hasta ahora los abonos que habían comprado para los partidos de eliminatorias mundialistas de la Blanquirroja contra Brasil y Argentina.

La FPF señaló, en un comunicado, que a partir de este 20 de noviembre reembolsará el importe a los aficionados que mantenían el "Abono Blanquirrojo" puesto a la venta antes de las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19.

La decisión se tomó después de que el Gobierno peruano no aceptara una solicitud de la FPF para que se permita un "aforo reducido" de 5.000 personas en el partido que la selección jugará contra Argentina el 17 de noviembre en el Estadio Nacional.

El Gobierno ya había denegado una solicitud similar para el encuentro que Perú perdió por 2-4 frente a Brasil en el mismo escenario, el pasado 13 de octubre.

La FPF hizo pública su decisión después de que la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunciara esta semana que aún "no es factible" reabrir aunque sea mínimamente las actividades masivas en el país.

"No estamos de acuerdo. Probablemente nuestra opinión no pueda ser del gusto de la mayoría, lo entiendo, quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente este tipo de actividades", declaró Mazzetti.

La federación tenía previsto un protocolo en caso de que el Gobierno diera luz verde al aforo mínimo para apoyar a la selección ante la Albiceleste, que incluía la exigencia del uso de mascarillas, el distanciamiento social y un ordenado ingreso y salida del Estadio Nacional coordinado por la Policía Nacional.

La FPF también intentó tramitar sin éxito el mes pasado un permiso especial para que pudiesen entrar 5.000 espectadores al partido con Brasil, que la Blanquirroja perdió por 2-4 con una polémica actuación del árbitro chileno Julio Bascuñán.

Desde este lunes la selección que dirige Ricardo Gareca comenzó a preparar el partido contra Argentina y el encuentro que disputará cuatro días antes contra Chile en Santiago, en los que tendrá como gran novedad al delantero italo-peruano Gianluca Lapadula.

Los partidos de Perú contra Chile y Argentina corresponden a la tercera y cuarta jornadas de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022.

La Blanquirroja solo suma un punto, tras haber empatado en la primera jornada con Paraguay (2-2).