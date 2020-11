Bastianini doblega a Lowes por 59 milésimas de segundo

Madrid, 6 nov (EFE).- El italiano Enea Bastianini (Kalex) doblegó a su rival británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) por escasamente 59 milésimas de segundo al final de la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Europa de Moto2 en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste.

El piloto transalpino se vio beneficiado de la caída que sufrió Sam Lowes en la curva, a menos de diez minutos para el final de la segunda sesión y que le dejó inédito en el resto de la misma al quedar su moto muy dañada, lo que le obligó a ver el final de la sesión y cómo le superaba su rival desde su taller.

No fue la única caída de la jornada pues la más importante la protagonizó otro británico, Jake Dixon (Kalex), cuando apenas había completado cuatro vueltas y se fue por los suelos en la curva cuatro, y casi de inmediato se agarró su brazo derecho, síntoma inequívoco de que algo podía estar roto en esa zona y que, de hecho, le llevó directamente a la clínica del circuito en ambulancia.

Las condiciones del asfalto habían mejorado sensiblemente respecto a la mañana pero todavía no eran óptimas, aunque ello no impidió que se rebajasen los registros matinales sin ningún problema para ver junto a Bastianini y Lowes al estadounidense Joe Roberts (Kalex), con los italianos Lorenzo Baldasarri (Kalex) y Fabio di Giannantonio (Speed Up), tras él.

El australiano Remy Gardner (Kalex) copó la sexta plaza, justo por delante del español Jorge Martín (Kalex) y con Héctor Garzó (Kalex), noveno por detrás del italiano Simone Corsi, todos ellos con el pase directo a la segunda clasificación por ahora garantizado, como también Marco Bezzecchi (Kalex), el suizo Thomas Luthi (Kalex), que había sido el más rápido por la mañana, el español Xavier Vierge, el italiano Nicolo Bulega y el alemán Marcel Schrotter, todos ellos sobre sendas Kalex.

Aunque mejoró sensiblemente respecto a la mañana, se quedó fuera de la segunda clasificación uno de los aspirantes al título, el italiano Luca Marini (Kalex), decimoquinto por delante de los españoles Edgar Pons (Kalex) y Jorge Navarro (Speed Up).

Arón Canet (Speed Up), todavía convaleciente de su lesión en el dedo meñique de la mano izquierda no pudo estar al nivel de lo esperado y acabó el primer día vigésimo segundo, con Marcos Ramírez (Kalex) tres posiciones por delante de él y con Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), mucho más atrás, vigésimo sexto.

En descargo de Augusto Fernández, el piloto español sufrió una caída en la primera tanda libre que le produjo una pequeña fractura en el dedo gordo del pie izquierdo y que aconsejó descanso durante el resto de la jornada, por ser la zona que se utiliza para engranar las marchas de la moto, a la espera de ver en qué condiciones se encuentra físicamente para afrontar el segundo día.

Juan Antonio Lladós