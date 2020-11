Ecuador rinde homenaje a Carapaz a su regreso a Quito

Quito, 10 nov (EFE).- Ecuador rindió este martes homenaje al ciclista Richard Carapaz a su regreso a Quito, donde dos coches de bomberos formaron con sus chorros un arco de agua sobre la pista al paso del avión de Iberia en el que llegaba con su mujer, Tania Rosero.

Igualmente, y durante un cierto espacio de tiempo, la torre de control del aeropuerto estuvo iluminada con los colores de la bandera de Ecuador.

Se trata de un homenaje que el país suele rendir a sus campeones y que el año pasado recibió la selección Sub-20 de fútbol después de ganar el Sudamericano de Chile y quedar tercera en el Mundial de Polonia.

Carapaz, de 27 años y que llegaba tras quedar segundo en la Vuelta a España, había pedido a los medios de comunicación que no se presentaran en el aeropuerto por razones sanitarias, si bien algunos periodistas se dieron cita en la terminal para recibir a quien finalmente salió por otro acceso.

Su padre, Antonio, que aparentemente sirvió de señuelo para distraer a los periodistas, declaró a Efe que estaba "muy orgulloso de tener un hijo así" y que "aunque no haya ganado el primer lugar, para mi es un campeón, un ganador".

"Tenemos la dicha de tener este hijo que para mi es campeón. Es muy emotiva la reacción que a mi me da hablar de mi hijo, porque me emociona, abrazarle y decirle lo mucho que le aprecio y quiero".

Sobre su posible participación en la próxima vuelta a Ecuador, destacó que más que una participación sería un "acompañamiento".

Carapaz (Ineos) concluyó la Vuelta en el segundo escalón del podio de Madrid, instalado el domingo junto al símbolo de la ciudad, la Plaza de Cibeles, detrás del bicampeón el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), y por delante del británico Hugh Carthy (EF), tercer clasificado.

"Me voy contento de la Vuelta, he vivido el final con mucha ilusión, por el recorrido he visto muchas banderas de Ecuador, ha sido precioso. He sentido un respaldo especial, momentos muy bonitos", dijo.

El equipo británico publicó un vídeo en el que se aprecia al ciclista ecuatoriano dándose un baño de masas al presentar el galardón que le certifica como subcampeón de la ronda española.

"Estamos totalmente sorprendidos por esta increíble muestra de apoyo a Richard Carapaz en la Vuelta", rezaba un mensaje del Ineos.

Tras su triunfo en el Giro 2019 y el segundo puesto en Madrid, ahora el listón de Carapaz podría colocarse más alto.

"No sé si el próximo objetivo será el Tour de Francia, aún no lo hemos decidido en el equipo. Lo que está claro es que iré a por alguna vuelta, eso seguro", manifestó al concluir su última competición.