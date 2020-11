Sao Paulo cierra un acuerdo para seguir en el calendario de F1 hasta 2025

Sao Paulo, 12 nov (EFE).- Sao Paulo acordó la renovación del contrato para seguir organizando el Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno al menos hasta 2025, anunció este viernes el gobernador del estado más poblado y rico de Brasil, Joao Doria.

El nuevo contrato establece que el calendario de la Fórmula Uno incluirá entre 2021 y 2025 una prueba en el autódromo Interlagos de la mayor ciudad brasileña, como viene ocurriendo desde 1990.

El anuncio pone fin a las dudas que surgieron después de que los dirigentes de la Fórmula Uno afirmaran que tan sólo renovarían el contrato por un año, hasta 2020, y que estaban negociando la posibilidad de transferir el Gran Premio de Brasil a Río de Janeiro.

La ciudad más emblemática del país, que llegó a organizar diez ediciones del Gran Premio de Brasil antes de que el evento fuera trasladado a Sao Paulo, tiene un proyecto para construir un nuevo autódromo, que se ha atrasado debido a las dificultades de los responsables para obtener las respectivas licencias ambientales.

"El autódromo de Interlagos está confirmado como sede del Gran Premio de Brasil en los próximos cinco años. El contrato será firmado por el alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, con la Liberty Media (que administra los derechos) y regirá hasta 2025. Se trata de una gran victoria para Sao Paulo y para Brasil", aseguró Doria en una rueda de prensa.

"La negociación fue hecha con base en la existencia de un autódromo aprobado por los pilotos y por los equipos, y que hace más de 30 años es la sede en Brasil de la Fórmula Uno", agregó el gobernador al hacer alusión a que Río de Janeiro carece de una instalación certificada.

El traslado de la competición a Río de Janeiro es defendida por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que tiene su base electoral en esta ciudad y que considera a Doria como uno de sus eventuales principales rivales en las presidenciales de 2022.

El líder ultraderechista llegó a afirmar que la construcción del autódromo de Río estaba garantizada y que el traslado de la prueba estaba aprobado en casi un 99 %.

"Aquí no hacemos especulaciones, proyecciones artificiales y no prometemos inversiones que no pueden ser hechas", afirmó Doria en una clara referencia a su disputa con Bolsonaro.

El anuncio de la renovación del contrato fortalece las aspiraciones de Bruno Covas, un importante aliado y que es candidato a renovar su mandato en las elecciones municipales del domingo.

Poco después del anuncio del gobernador, los organizadores de la Fórmula Uno incluyeron en el calendario de la temporada del próximo año una aclaración según la cual la disputa en Sao Paulo del Gran Premio de Brasil, el 14 de noviembre de 2021, está pendiente de la firma del contrato.

Como es tradición, la prueba en Brasil será la antepenúltima del calendario.

La carrera prevista para este año, que se disputaría precisamente este domingo, fue suspendida debido a la gravedad de la pandemia del coronavirus en Brasil, país que es el segundo con mayor número de muertos en el mundo por covid, con más de 163.000 víctimas, y el tercer con más contagios, con cerca de 5,75 millones de casos.

Las obras para la construcción del autódromo con el que Río de Janeiro aspira a recuperar el derecho a organizar el Gran Premio de Brasil, que se las adjudicó la empresa Rio Motopark, están paralizadas por la falta de licencia ambiental.

Ello debido a que el Ministerio Público alega que el Bosque de Camboatá, un área boscosa en Deodoro, barrio en la zona oeste de la ciudad y en que será construido el autódromo, "es un área con vegetación en regeneración de elevada importancia ecológica".

La Procuraduría ha condicionado la licencia a la entrega de un Informe de Impacto Ambiental más detallado que el hasta ahora ofrecido por los constructores.

El concurso para construir la nueva pista, proyecto que asciende a 697,4 millones de reales (unos 129,1 millones de dólares), fue publicado en diciembre de 2018 por la alcaldía de Río y prevé la concesión del espacio por 35 años.