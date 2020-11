Modric: “Claro que quiero seguir en el Madrid”

Redacción deportes, 24 nov (EFE).- El croata Luka Modric, quien acaba contrato con el Real Madrid a final de la presente temporada, aseguró este martes que “claro" que quiere seguir en el conjunto blanco la próxima campaña porque siente que puede “ayudar al equipo”, y si es posible retirarse en el club madrileño.

“Lo he dicho muchas veces, pero vamos a ver qué pasa. Yo me siento bien y quiero seguir en el Real Madrid hasta que sienta que puedo ayudar al equipo, y así me siento ahora mismo. Pero no sé qué va a pasar. Claro que quiero seguir. ¿Quién no quiere seguir y terminar su carrera aquí? Veremos, porque pueden pasar muchas cosas, pero yo quiero eso”, dijo en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles frente al Inter de Milán (21.00 CET, 20.00 GMT).

“Me siento bien. Estos partidos que no he jugado es una decisión del míster, cuando me toca y cuando salgo intento ayudar al equipo y hacerlo bien, igual que cuando juego desde el principio. Creo que todavía tengo bastante fútbol en mis piernas y fuerza para seguir, pero vamos a ver qué va a pasar en el futuro. Se está hablando mucho y preguntando mucho de mi situación, pero vamos a ver qué pasa. Yo estoy tranquilo, quiero ayudar al equipo y ver qué pasa con el futuro”, insistió sobre su posible renovación.

Modric evitó referirse a un supuesto interés del Inter de Milán en ficharle en 2018 y que pudiera reactivarse para la próxima temporada: “Lo que pasó en 2018 está atrás y no hay sentido hablar más de eso. Estoy en Madrid y contento de estar aquí”.

Además, valoró la situación de su compañero y capitán Sergio Ramos, quien también acaba contrato en junio de 2021.

"No nos molesta que se hable de esto, no nos afecta. La renovación de Sergio es un asunto entre él y el club, no hay que decir cuán importante es para nosotros y lo que ha hecho en este club. Yo creo y espero que va a llegar a un acuerdo por el bien de todos”, declaró.

Modric dijo que el duelo contra el Inter es como una final para el Real Madrid por su situación en el grupo, en el que ocupa la tercera posición: “Hay que afrontar este partido como una final para nosotros. Hay que jugarlo bien, hacerlo como equipo, estar juntos, estar unidos, ayudar uno a otro. Espero que vamos a estar a la altura del partido”.

“Sabemos que cada partido es complicado y contra cualquier rival si no estás en tu máximo nivel. Sobre todo en Europa, te cuesta ganar partidos, pero ahí es donde tenemos que demostrar nuestro carácter, nuestra fuerza y nuestra unidad; algo que hemos mostrado muchas veces, especialmente en esta competición”, subrayó.

Modric, asimismo, habló del nivel del equipo blanco en lo que va de temporada: “Falta un poco de todo. Primero que estemos todos, que no haya lesiones es muy importante. Respecto a la temporada pasada yo creo que nos falta solidez y regularidad, pero esta temporada hemos mostrado bastantes cosas buenas y eso tenemos que tomarlo como algo positivo y seguir adelante. Sin público también cuesta más y eso es un pequeño problema para nosotros, pero es como es y es importante que al menos se juegue. Con los partidos vamos a ir mejorando".

En el partido contra el Inter no estará la gran referencia ofensiva del Real Madrid, el francés Karim Benzema.

“Karim es muy importante para nosotros, para nuestro juego, cómo se asocia y cómo ayuda en la creación del juego. El otro día nos faltó un poco de esto, pero en el primer tiempo hicimos un buen partido. Mariano es otro tipo de jugador, pero ha mostrado que se puede confiar y tener confianza en él y creo que va a seguir demostrándolo cuando le toque jugar. Sin Karim tenemos que jugar más colectivamente y dar un poco más todos”, dijo Modric.

El centrocampista croata se sumó a las quejas por el gran número de partidos que tienen que disputar los futbolistas.

“Es cierto que hay demasiados partidos, cada tres días con selecciones, Europa, LaLiga… pero es como es. Vivimos en una época muy complicada y parece que siempre se quieren implementar más partidos y nadie pregunta por la salud de los jugadores. Como podemos ver, a día de hoy hay muchas lesiones, no solo en nuestro equipo", manifestó.

"Tenemos que pensar además en el coronavirus", continuó, "y eso cansa mentalmente. Hay muchos partidos, se tiene que mirar un poco más a los jugadores y no intentar siempre implementar más partidos o competiciones porque eso no va a ninguna parte. Se van a lesionar más jugadores y ¿con quién vamos a jugar esos partidos?”.

El croata ponderó el trabajo de Zinedine Zidane al frente del Real Madrid: “No es solo últimamente que defendemos al míster. Lo hicimos siempre, desde que llegó. Cuando nos preguntan sobre ello, claro que estamos con él. Nunca hemos dudado del míster. Hemos ganado muchas cosas juntos y espero que en el futuro ganemos igual. Es normal que lo defendamos, eso ha sido siempre”.