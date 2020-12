Ali Bennaceur: "No vi la mano de Maradona, pero contribuí al gol del siglo"

Túnez, 6 dic (EFE).- Ali Bennaceur, el hombre que concedió el polémico gol con la mano a Maradona en el Mundial de México 86, asegura que no vio la picardía del "Pelusa" y se muestra orgulloso de su actuación aquel caluroso día, porque en su opinión con su decisión de aplicar la ley de la ventaja contribuyó a que el mundo disfrutara del conocido como "gol del siglo".

En una entrevista con la Agencia Efe en Túnez, la primera a un medio en español, el tunecino afirma, además, que aunque el VAR es un instrumento útil no evitará que se produzcan y repitan errores ya que no es preciso y puede ser manipulado.

.- ¿Qué recuerda de aquel 22 de julio de 1986 en el estadio Azteca?

“Como siempre he dicho, la mano De Dios no fue mi responsabilidad. En mi 1986 no había árbitros principales y jueces de línea. Todos ejercíamos unas veces de árbitros y otras de jueces de línea. A los 42 árbitros de diferentes nacionalidades que estábamos la FIFA nos dio una consigna bien clara: si vuestro amigo, el que arbitra contigo, está en mejor posición y ve mejor la secuencia y la situación debes tomar en consideración su intervención", señala Bennaceur que estaba muy lejos de la jugada.

.- Pero el juez de línea, Bogdan Dochev, asegura lo contrario, que la directiva de la FIFA no permitía contradecir al árbitro principal.

"Si usted observa el vídeo de la "mano de Dios", yo empiezo a recular hacia el centro y miro a mi colega porque tengo dudas ya que Shilton, el portero, me daba la espalda pero estaba de cara a mi colega en la banda. Así que apliqué la consigna de la FIFA, él me confirmó el gol y yo continué con el partido de forma natural. Porque para mí el gol era legal ya que mi colega me lo había confirmado".

Aquel tanto entró en los anales de la historia por tres razones: la picardía de Maradona, que como repitió en varias ocasiones actuó por instinto y miró de forma repetida al línea para ver si lo concedía; la narración apasionada de Víctor Hugo Morales, que desde el inicio advirtió el toque con el puño del pequeño ante el gigante, y lo que significó para Argentina como nación orgullosa en el contexto de revancha bélica por la Guerra de las Malvinas que precedió en la prensa.

EL VAR NO EVITARÁ LOS ERRORES

.- ¿Qué más recuerda de aquel día, a parte del calor?

"Luego vino el segundo gol que ocurrió allí, el que llaman "el gol del siglo", y en el que con toda la modestia participé porque cuando él arrancó trataron de derribar a Maradona, y aún así continuaba, porque era un gran jugador, y yo estaba detrás de él y le decía en todo momento, "ventaja, ventaja" hasta que el marcó el gol del siglo", asegura el árbitro, que como la anterior siguió muy de lejos el gambeteo más famoso del siglo XX.

.- Habló después del partido con los ingleses, ¿qué les dijo cuando supo que el gol había sido con la "mano de Dios"?

"Yo ya dije en la BBC que hablé con Shilton, que le expliqué de la misma manera que no fue mi culpa, que fue la responsabilidad de mi colega que estaba en la banda y le dije otra cosa que le dejó contento: y creo que es verdad. Aunque el partido se disputaba en un gran estadio como era el estadio Azteca, con más de 100.000 espectadores, con todas las televisiones del mundo emitiendo ese encuentro, que se disputaba a mediodía con una temperatura de 42 grados a la sombra, cuando Inglaterra redujo la ventaja yo estaba orgulloso de mi actuación, me quería quedar más tiempo en el campo, esperaba que Inglaterra igualara para que hubiera prórroga. A mí, como árbitro, solo me importaba hacerlo bien, me daba igual que ganara Inglaterra o Argentina. Yo estaba ahí para cortar y defender a los jugadores".

.- Ahora existe el VAR y goles como el de Maradona no podrían ya darse. ¿Qué le parece esta innovación?

"El VAR esta bien pero no va a evitar los errores. ¿Por qué? Porque los árbitros del VAR pueden dar imágenes y secuencias que no son reales. No dan todas las secuencias, y por eso el árbitro principal no puede juzgar bien".

AMIGO ETERNO

.- ¿Qué le explicó Maradona sobre el gol cuando le visitó en Túnez hace unos años?

"Cuando me visitó en mi casa, alguien le preguntó que porqué utilizó la mano De Dios. Y el respondió de una manera muy inteligente. Yo quería derrotarlos, yo quería ganar y quería ganarlos de la manera que fuese, me dijo".

.- ¿Y qué le contestó usted?

"Yo he arbitrado a muchos buenos jugadores pero Maradona era otra cosa. Además de su cualidades técnicas, tenía un carácter revolucionario con el que quería ganar de todas las maneras posibles. Cuando fue a visitarme, le dije a mi intérprete que le dijera que no había sido Argentina la que había ganado el mundial, que había sido Maradona quien había ganado la copa porque él hizo los dos goles, la mano de Dios y el gol que fue elegido el mejor del siglo. Un gran hombre que amaba su país y su camiseta e incluso si perdía no bajaba los brazos y continuaba jugando.

.- Ahora existe el debate Messi-Maradona

"Maradona fue un gran señor, un gran jugador, y un gran amigo. Es una leyenda que ha dejado sus trazos en el fútbol porque ademas de gran jugador tenía un carácter especial que hacía que le amase todo el mundo, lo pobres y los demás. Era como un gran guerrero que no hacía trampas en el esfuerzo. Es una leyenda del fútbol".

Javier Martín