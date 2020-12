El fondista panameño Jorge Castelblanco se enfoca en los Olímpicos Tokio

Panamá, 6 dic (EFE).- El fondista panameño Jorge Castelblanco dijo este domingo a Efe que su "chip" de trabajo cambió completamente tras conseguir en el Maratón de Valencia su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, el próximo año.

"A mis 32 años, conseguir un marca como está y mejorarla, no me parece imposible, me siento bien. Tengo mucho por seguir dando, tengo una madurez física y mental y eso es lo que requiere un maratonista para seguir mejorando y clasificando a eventos de nivel elite en el mundo", declaró Castelblanco.

Con un tiempo final de 2 horas, 9 minutos y 47, el maratonista panameño aseguró este domingo su presencia en su segunda cita olímpica consecutiva.

Castelblanco, nacido en la provincia panameña de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, dijo que la carrera fue complicada, pero gracias a la preparación hecha en el campamento de la ciudad colombiana de Paipa consiguió el tiempo mínimo.

En esta ocasión la marca mínima para Tokio 2020 estaba fijada en 2h11:30. Dijo que al sentirse bien pudo cerrar el recorrido en 2h09:49.

"Hubo algunos inconvenientes, como el tema del viento que no estuvo a favor, había mucho viento y era fuerte tal como el viento de verano en Panamá. Esto hizo más riguroso el circuito", explicó.

Para el panameño, la marca mínima para los Juegos de Tokio era "bastante ambiciosa por parte de los organizadores", pues "equivale a medallas en los juegos, de plata o bronce en anteriores juegos olímpicos".

Apuntó que con esto "querían seleccionar a los mejores atletas de primer nivel para estar en el maratón".

"Para mi clasificación a Río 2016 fue una marca bastante accesible, dos horas 15 minutos y en está ocasión para estar en los Juegos Olímpicos tenía que recortarle casi cinco minutos a mi mejor registro, que era 2h15:11 que hice para clasificarme a Río", dijo.

El maratonista Jorge Castelblanco y el ciclista Christofer Jurado son los únicos panameños que hasta el momento estarán en los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados para el año próximo debido a la pandemia de la Covid-19.

Castelblanco descartó la posibilidad de correr el Circuito Suramericano y en cambio prefiere descansar para retomar el trabajo de cara a la cita olímpica.

"Tenía planeado correr el circuito suramericano, pero terminé con dolores en los isquiotibiales, por el esfuerzo hecho en la carrera, ahora los mejor es descansar y regresar fuerte al trabajo", puntualizó.