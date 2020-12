La salida de Costa, en espera

Madrid, 28 dic (EFE).- No hay acuerdo aún entre Diego Costa y el Atlético de Madrid, según fuentes próximas a la negociación, para la marcha del delantero, tal y como solicitó por motivos personales el propio jugador, que no se entrenó este lunes con su equipo y cuya salida está en espera, con el club dispuesto a dejarlo salir libre a Brasil, pero no a potenciales rivales suyos ni en España ni Europa.

La reunión pendiente para valorar y abordar la situación se ha producido este lunes, tras la petición dominical del futbolista de irse del Atlético, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021, pero no ha habido avances ni desenlace, pendiente de que el jugador estudie las condiciones planteadas por la entidad madrileña.

En el caso de ir a un equipo brasileño por asuntos familiares, el club le ha trasladado que podía rescindir gratis el contrato, sin indemnización por traspaso al destino al que vaya en ese supuesto.

El requisito, en cambio, es diferente si ficha por posibles oponentes del equipo madrileño tanto en LaLiga Santander como en la Liga de Campeones de esta temporada; es decir por alguno de los 19 clubes con los que compite en el campeonato español o por alguno de los quince conjuntos, además del Atlético, que están clasificados para los octavos de final de la Liga de Campeones en este curso. En ese caso, la entidad rojiblanca exige indemnización por traspaso.

Con la duda de los motivos de su marcha, si son los personales que citan algunas fuentes, los deportivos de los que hablan otras o ambos, lo cierto es que su salida supone anticipar el fin del vínculo entre ambas partes que ya tenía fecha fijada en el contrato: el próximo 30 de junio de 2021. No se iba a renovar.

Entre tanto, mientras negocia su salida, Diego Costa ya no se entrena con el Atlético. Este lunes ni participó en la sesión ni se le vio por la Ciudad Deportiva de Majadahonda en el penúltimo entrenamiento del equipo para el partido de la Liga del próximo miércoles contra el Getafe en el estadio Wanda Metropolitano. Este martes está citado para la sesión matutina con el resto del equipo.