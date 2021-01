Gorosito retoma la banca de Olimpia y avisa que espera volver al San Lorenzo

Asunción, 13 ene (EFE).- El argentino Néstor Gorosito retomó este miércoles la banca del Olimpia de Paraguay, desmintiendo una posible incorporación al San Lorenzo de su país, como daban por seguro algunos medios, aunque aseguró que en algún momento volverá al equipo azulgrana, del que fue jugador y técnico.

"Tengo contrato con el club (Olimpia) (y) tengo completamente claro que en algún momento voy a volver a San Lorenzo. No sé, pasarán diez años, veinte años, pasarán tres días, cuarenta días..." afirmó Gorosito en rueda de prensa tras regresar este martes de Buenos Aires.

El técnico se declaró muy identificado con el conjunto de Almagro y considero normal que cada vez que se produce un cambio de entrenador en ese equipo se le mencione entre los probables candidatos debido a su "arraigo y amor al club".

"Por una cuestión lógica y yo he manifestado un montón de veces que me gustaría volver al club en algún momento y cada vez que pasa eso (cambio de timón) surge mi nombre. Ya me ha pasado las últimas cuatro veces estando en Tigre, en diferentes equipos", señaló en las oficinas de la sede de Olimpia.

Gorosito, que regresó el martes a Asunción tras un breve período de descanso en medio de versiones de que era el más fuerte candidato a reemplazar a Mariano Soso, reiteró que tiene contrato hasta fin de año con el Olimpia y que todo está dispuesto para que este jueves arranque la pretemporada.

Con Gorosito, el Olimpia se proclamó campeón del Apertura el 30 de diciembre pasado tras derrotar por penaltis (5-4) al Guaraní luego de que el encuentro de la final finalizara igualado a dos goles durante los 90 minutos.

Desde su llegada, el pasado noviembre, y tras los ocho partidos que precedieron a la final, era permanentemente cuestionado en las redes sociales y un sector de la directiva por el desempeño del "Rey de Copas", algo que el entrenador atribuyó a falta de tiempo.

Al respecto, Gorosito reafirmó que nunca vivió una situación así que antes de trabajar "ya seamos juzgados", al considerar que las redes sociales "son más importantes para el exterior que para el interior".

"Era completamente injusto que sin trabajar, jugamos un partido y ya éramos criticados a ultranza, en ningún momento dijimos nada, seguimos trabajando (...) y por suerte pagamos con creces al hincha de Olimpia", expresó.

Gorosito se excusó de ofrecer detalles sobre las gestiones que se llevan a cabo por posibles contrataciones ni la demarcación que busca reforzar por respeto a sus jugadores "que nos bancaron (apoyaron) en los momentos difíciles".

Afirmó que esa responsabilidad recae en el director deportivo, el también argentino Cristián Bassedas, que en la misma rueda de prensa anunció que varios jugadores que militaban en otros clubes fueron llamados para la pretemporada.

Como campeón del Clausura el Olimpia ingresará en la fase de grupos de la Copa Libertadores al igual que el Cerro Porteño, ganador del Apertura, mientras que el Libertad y el Guaraní lo hará desde las fases previas.