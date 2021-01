El costarricense Baula cree que el Furious 2021 es más productivo que el 2020

México, 22 ene (EFE).- El costarricense Alejandro 'Baula' Serrano, soporte de Furious Gaming, dijo este viernes que su equipo es más productivo este 2021 que el año pasado, algo que le sumará en el Apertura de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA).

"Lo que más me gusta del nuevo grupo es que es más productivo. Durante las prácticas todos dicen lo que quieren cambiar o corregir, si lo comparo con el año pasado u otros equipos, la mayoría son pasivos. A largo plazo te hace bien que hayan discusiones porque mejoras", explicó en rueda de prensa.

Baula encabeza a la organización argentina en el Apertura 2021 ya que es el único integrante que se mantiene de la plantilla del año pasado, en la que en los dos torneos no clasificaron a la fase final y estuvieron cerca de descender.

"A lo largo del año pasado tuvimos diferencias claras en el estilo de juego que queríamos implementar, ahora estamos en la misma sintonía", comentó el jugador de 22 años.

Para el Apertura 2021, Furious fichó al entrenador colombiano Gerson 'Dye' Castaño, quien eligió como refuerzos al carrilero central argentino Nicolás 'TopLop' Marinoni; al carrilero superior costarricense Jauny Vargas y a los surcoreanos Lee 'Bugi' Seong-yeop en la jungla y a Park 'Erry' Sang-joon como tirador.

En el Apertura 2021, que se inicia el 30 de enero, Baula asumirá el rol de líder, debido a la experiencia que acumula en sus más de cinco años de carrera en el competitivo de League of Legends.

"El año pasado aprendí a lidiar con la adversidad, nunca había estado con una situación tan negativa en cuanto a resultados. Las emociones en el grupo son diferentes cuando estás arriba que cuando estás abajo", expresó el costarricense.

Furious Gaming debutará en el Apertura 2021 al enfrentarse a Isurus, el único equipo que ha logrado salir bicampeón en la Liga Latinoamérica de League of Legends.

"Mantenerme en Furious es algo que me hace feliz, se me abrieron oportunidades en otros lugares, pero nunca había estado más contento que acá. Es una organización que hace todo bien, no nos hace falta nada", finalizó Baula.