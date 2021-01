Brasil se declara listo para alcanzar su mejor desempeño en Juegos

Carlos A. Moreno

Río de Janeiro, 23 ene (EFE).- El Comité Olímpico Brasileño (COB) se ha declarado preparado para alcanzar en los Juegos Olímpicos de Tokio un desempeño superior al que tuvo en los de Río de Janeiro 2016, hasta ahora el mejor en su historia, y descartó cualquier posibilidad de un nuevo aplazamiento o cancelación del evento.

El presidente del COB, Paulo Wanderley Teixeira, dijo a Efe, a propósito del inicio de la cuenta regresiva de seis meses para el comienzo de los Juegos que su país debe desplazar entre 250 y 300 deportistas y proyecta ganar medallas en 10 o 15 modalidades.

"Hasta el momento tenemos 180 deportistas clasificados en 24 modalidades. La intención es clasificar el máximo posible pero la posibilidad es la de llegar con un número entre 250 y 300", dijo.

La delegación prevista para llevar a la capital nipona no superará a los 462 componentes que participaron en Río 2016.

Esa cantidad de 2016, apunto Teixeira, es insuperable ya que como anfitrión Brasil tuvo derecho a inscribir más atletas. Pero sí superará los 252 que compitieron Londres 2012 (259), hasta ahora la mayor ya enviada a otro país.

Matizó que es difícil evaluar las posibilidades de medallas debido a que en 2020 fueron cancelados varios mundiales por la pandemia.

"Por los cálculos de nuestra área de estrategia y planificación, la expectativa es que Brasil llegue a Tokio con posibilidad de estar mejor que en Río", precisó.

Brasil conquistó 19 medallas en Río 2016 (7 oros, 6 platas y 6 bronces) y fue duodécimo en el medallero, con lo que superó su mejor desempeño hasta entonces, que había sido la de Londres 2012, con 17 (3 oros, 5 platas y 9 bronces).

"Siempre nos basamos en los eventos realizados en el año anterior. Con mundiales y campeonatos se puede hacer una evaluación, y no tuvimos eso en la mayoría de las modalidades, pero la expectativa es tener un resultado mejor que en Río 2016", insistió.

Se esperan medallas son vela, judo, voleibol, piragüismo y en algunas pruebas de natación y atletismo, así como en deportes que debutan como olímpicos en Tokio, como surf, skate y kárate.

"Así como en Río tendremos entre 10 y 15 modalidades disputando medallas. Eso es lo importante para nosotros: la diversidad. No tenemos la política de darle énfasis a deportes con grandes posibilidades, como hace Inglaterra que apuesta todas sus fichas en una determina modalidad", destacó.

Agregó que Brasil tiene todo preparado, pasajes, hoteles y bases de preparación, así como lugares de aclimatación.

El COB tiene acuerdos para contar con ocho bases de adaptación y preparación técnica antes de los Juegos: Chiba, Enoshima, Hamamatsu, Sagamihara, Saitama, Ota, Koto y Chuo, esta última muy cerca de la Villa Olímpica de Tokio.

"Mantuvimos ese acuerdo con las ciudades y vamos a usar los mismos espacios para la aclimatación. Los pasajes aéreos están todos comprados. Negociamos con la aerolínea que aceptó mantener para este año las reservas que habíamos hecho para el año pasado. Y los hoteles están pagados en un 90 %", detalló.

Para la preparación en medio de las restricciones, el COB innovó el año pasado con centros de entrenamiento en Portugal a 238 deportistas de 24 modalidades.

"Fue una gran experiencia y una iniciativa osada imitada por otros países. Mantuvimos a los atletas activos y en seguridad y sólo tuvimos una situación grave, de un técnico de avanzada edad que necesitó tratamiento. Fue una experiencia muy rica y vamos a trabajar con la posibilidad de mantener esas bases de entrenamiento en Portugal para los Olímpicos de París 2024", anunció.

"La planificación y la logística están avanzando normalmente. Tan sólo trasferimos para 2021 lo que haríamos en 2020", completó.

Algunos equipos pueden llegar a Tokio un mes antes de la apertura de la Villa Olímpica y la intención es que todos lo hagan con mucha anticipación, aunque ello dependerá de que Japón no imponga nuevas restricciones frente a la pandemia.

Teixeira enfatizó que el COB no considera la hipótesis de una cancelación de los Juegos, pese a los insistentes rumores.

"No trabajamos con la posibilidad de aplazamiento y mucho menos de cancelación. Aplazar ya no es posible. Eso huye al control del Comité Organizador y del Gobierno de Tokio, que ya tuvieron la posibilidad de hacerlo. Si se aplazan, ya no serán en Tokio", dijo.

"Eso depende de muchas negociaciones porque hay altísimas inversiones involucradas, pero trabajamos con la posibilidad de que los Juegos se realicen pero con muchas restricciones. No tendremos el público con el que estamos acostumbrados. Habrá un control muy severo de entrada y de circulación en el país", puntualizó.