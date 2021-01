Las campeonas mundiales Luna y Mercado, listas para sus defensas de títulos

México, 30 ene (EFE).- La cercana reaparición de las campeonas mundiales Yulihan Luna, de peso gallo, y Yamileth Mercado, del supergallo, quienes se declararon listas para defender sus fajas, será de lo mejor del pugilismo de mujeres en la primera parte de 2021.

Luna conquistó el pasado mes de octubre la faja de las 118 libras al derrotar por decisión unánime a la mítica Mariana "Barby" Juárez, en un pleito en el que la fuerzas de sus golpes fue tanta, que la rival pidió a los jueces revisión de los guantes.

Con un estilo elegante, velocidad de manos y piernas y una pegada demoledora, Luna se convirtió en la reina del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en su división y ahora prepara su primera defensa, en marzo, contra una rival aún no anunciada.

La revancha con Juárez, quien a los 41 años pretende demostrar que aún tiene gas, es una de las posibilidades, aunque la monarca está más concentrada en regresar a su mejor forma que en el anuncio de su retadora.

"Ser campeona me ha cambiado la vida en el sentido de que debo trabajar mas duro para ser defender el título con éxito. Toca enfrentarme a todo lo que venga; estamos en espera de rival y fecha. Podría ser mediados o finales de marzo", señaló esta semana.

Con 20 victorias, tres por nocauts, y un empate, a los 26 años "La cobrita" Luna fue la gran figura del boxeo femenino de México en el 2020, en el que la monarca supergallo Yamileth Mercado debió posponer su primera defensa como consecuencia de la COVID-19 y luego sufrió una fractura de nariz en su triunfo ante Irasema Rayas.

En un encuentro de cabezas, Mercado salió lastimada, pero ya está de regreso a los entrenamientos y el 6 de febrero expondrá su cetro ante Alejandra Guzmán, con 11 triunfos, cinco por la vía rápida, con una derrota y un par de empates.

"He trabajado mucho, es una de la mejores preparaciones que he realizado; el cabezazo me fracturó la nariz, pero me sacudió las ideas. Regresé con mentalidad diferente de trabajo; aspectos que en otras preparaciones fallaron; ahora van bien", señaló.

La pelea Mercado-Guzmán y la de Luna, semanas después, marcarán un año de gran actividad para el boxeo femenino que en México tiene a varias figuras de primera clase como Lourdes Juárez, quien en diciembre le arrebató el título supermosca del CMB a Guadalupe Martínez en una de las mejores actuaciones de mujer en el 2020.

Otros pleitos esperados de mexicanas en el año serán los de las defensas de título de las campeonas mundiales del CMB Yesenia Gómez, de peso minimosca, y Ibeth Zamora, mosca, y las de la Asociación Mundial, Maribel Ramírez (supermosca), Anabel Ortiz (paja) y Monserrat Alarcón (átomo).