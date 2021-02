Messi vuelve a enamorar, el Liverpool de Klopp desenamora, el Inter líder

Madrid, 14 feb (EFE).- Según los libros, Valentín era un médico romano convertido al cristianismo y se hizo sacerdote, al que detuvieron, lapidaron y decapitaron por defender el matrimonio en tiempos del emperador Claudio II, «el Gótico», el 14 de febrero del año 270. Apenas dos siglos después, fue reconocido su martirio por la iglesia católica, elevado al santoral y, después, marcado el día de su muerte como el Día de los Enamorados o del Amor y la Amistad. Una tradición con la que año tras año se celebran esos sentimientos. Y también en el deporte. Este 2021, ante la ausencia de público por la pandemia de coronavirus, no se ha podido ver su celebración en las gradas. Pero el sentimiento se extiende a lo jugado, a los colores por un jugador, por un equipo. Bien se puede decir que este fin de semana, Leo Messi ha vuelto a enamorar a su afición y a los amantes del espectáculo, mientras que el Liverpool de Jurgen Klopp ha desenamorando a los suyos, y el Inter de Milán ya gobierna en el calcio, la patria del Santo.

EL LIVEPOOL DESENAMORA, EL CITY IMPARABLE

Los dos últimos campeones de la Premier aumentan sus sensaciones. Malas las de un Liverpool vigente defensor del título, buenísimas las del Manchester City. Y es que mientras los de Klopp vivieron su tercera derrota consecutiva, al caer en su visita al Leicester (3-1), los de Pep Guardiola, líderes, sumaron su undécimo triunfo consecutivo en liga, el decimoquinto encuentro seguido sin perder, con un claro triunfo ante el Tottenham de Jose Mourinho (3-0), justamente el último equipo ante el que habían caído.

Y eso que el Liverpool inició de forma esperanzadora en Leicester, adelantándose con un tanto de Salah, que le mantuvo en ventaja hasta el minuto 78. Pero ahí entró en siete minutos terribles para sus intereses, pasando del 0-1 al 3-1. Al City, en cambio, le bastó poco mas de una hora para poner el definitivo 3-0 (gol de penalti del español Rodri y doblete de Gundogan). Ahora, a ambos equipos les separan trece puntos, y eso que los de Pep aún tienen un partido menos jugado.

En medio de ambos, en la clasificación están el Manchester United, que no pasó de la igualada en su visita al West Bromwich Albion (1-1), y el ya citado Leicester. Uno y otro están a siete puntos del City, también con un partido menos que ellos.

MESSI VUELVE AL SANTORAL, ATLETICO Y REAL TAMBIÉN GANAN

Leo Messi sigue elevando en sus últimas actuaciones su nivel. Tanto que ya roza al jugador que ha enamorado a todos y que llegó a lo más alto del santoral futbolero. Su actuación ante el Alavés (5-1) fue más que notable; y su doblete fue de 'autor', con dos disparos lejanos, el primero junto a la cepa de un poste, el segundo quitando las telarañas de una escuadra. Gran noticia para un Barcelona que esta semana afronta un importante duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante un PSG que llega sin los lesionados Neymar y Di María.

Eso si, aún tiene lejos al líder, el Atlético de Madrid, que ganó con sufrimiento en Granada (1-2), con tanto decisivo del argentino Ángel Correa, lleva diez partidos ligueros sin caer (nueve triunfos, un empate), y cuenta con una ventaja de ocho puntos sobre el Barcelona, que podría aumentar en el encuentro que aún debe recuperar.

A cinco puntos del Atleti, pero con dos partidos más, está el Real Madrid. Se impuso este domingo al Valencia (2-0) en un partido plácido, con una buena primera mitad en la que consiguió ambos goles. La mala noticia para los madridistas ante lo que avecina fue la recaída de su defensa internacional Dani Carvajal, que justo hoy reaparecía tras más de un mes lesionado.

REVOLUCIÓN EN EL CALCIO: CAEN MILAN Y JUVENTUS....LIDERA EL INTER

El Calcio vivió un fin de semana de revolución en la zona alta. Cayeron el Milan y el Juventus Turín....y el Inter es el nuevo líder. El cuadro milanista, que iba en lo más alto de la clasificación, cayó en su visita al modesto Spezia (2-0), un equipo que milita esta campaña por vez primera en la Serie A, que el sábado cambió de propietario, cuyo objetivo es mantenerse en la máxima categoría y que hasta ahora solo había ganado cinco encuentros en veintiuna jornadas.

El Juventus de Andrea Pirlo cayó ante un rival con más galones: el Nápoles (1-0) de un Gino Gattuso que se jugaba mucho, pues su banquillo está muy cuestionado por el dueño del club. Un gol de Lorenzo Insigne, de penalti, a la media hora, decidió el duelo entre técnicos que fueron antiguos compañeros como jugadores, tanto de club como de selección. Fue una especie de 'venganza' napolitana, pues ambos equipos se habían enfrentado hace menos de un mes en la Supercopa italiana, que terminó con triunfo juventino (2-0) tras haber fallado ese día una pena máxima, que hubiera dado el momentáneo empate, precisamente Insigne. Entre milanistas y turineses, pues, se mantienen los siete puntos de distancia, pero la 'Vecchia Signora' con un partido menos.

De ambas derrotas del sábado, se aprovechó este domingo el Inter de Milán de Antonio Conte. No podía desaprovechar tan excelente ocasión para ponerse como líder. Lo hizo derrotando al Lazio (3-1), que roza la zona Liga Europa y llegaba de seis triunfos seguidos, con dos goles de Lukaku y uno del argentino Lautaro Martínez, que no tuvo más que empujar una asistencia del belga. El gol lacial fue obra del también argentino Gonzalo Escalante. El equipo interista saca un punto al milanista, y el domingo, ni más ni menos, que el Derbi milanés.

EL LILLE SE ATASCA, EL PSG RECORTA; EL BAYERN DEL 'SEXTETE' SIGUE LÍDER SIN JUGAR

La vigésima quinta jornada en la Ligue1 no cabe duda que ha sido beneficiosa para el PSG, que se impuso en casa al Niza (2-1) con la mente puesta en el próximo duelo europeo ante el Barcelona y buscando no ampliar su ya amplia lista de bajas por problemas físicos, pues Mauricio Pochettino no pudo disponer de siete de sus jugadores. El alemán Draxler y el italiano Kean resolvieron un partido que se había atascado para su equipo cuando el portugués Rony Lopes había puesto el empate en el marcador (m.50).

Apenas veinticuatro horas después, el líder, el Lille se atascó en su estadio ante el Brest (0-0) frenando una racha de seis partidos consecutivos ligueros bajo el signo del triunfo. Su ventaja ahora al frente de la clasificación es de solo un punto sobre el PSG, Se despega algo el Lyon, que cayó el sábado en su terreno ante el Montpellier (1-2) y queda a tres puntos dela cabeza.

En Alemania, el líder no jugó pero está de fiesta. Su partido ante el Bielefeld se juega este lunes, al estar aplazado por la participación, exitosa, entre semana del Bayern Múnich en la Copa del Mundo de Clubes, en Catar. La ganó y sumó el 'sextete' (los seis grandes títulos en una misma campaña: Bundesliga, Copa Alemania, Supercopa Alemana, Liga de Campeones de Europa, Supercopa Europea y Mundial de Clubes). Un logro que en el fútbol europeo solo había realizado el Barcelona de Pep Guardiola y Leo Messi.

Y pese a no jugar este fin de semana, el Bayern Múnich mantiene el liderato en el Bundesliga. Lleva cuatro puntos de ventaja a su inmediato perseguidor, el Leipzig, que se impuso al Augsburgo (2-1).

Lorenzo Martínez