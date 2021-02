El lejano sueño de Diego Forlán: dirigir a Uruguay o a alguno de sus exclubes

Montevideo, 26 feb (EFE).- Pocas cosas más uruguayas que un asado, ritual en torno al fuego que congrega a familia y amigos, y, por tanto, pocos lugares más sagrados en una casa de ese país que el parrillero. Allí recibe a Efe el exfutbolista Diego Forlán para hablar de proyectos inmediatos y sueños futuros, de fútbol nacional y extranjero, de pandemia y Maradona.

Ganador de la Premier League con el Manchester United, de la Copa Intertoto con el Villarreal, de una Liga Europa y Supercopa europea con el Atlético de Madrid y de una Copa América con Uruguay podría convertirse en breve en técnico de un equipo de la Segunda División local -en la órbita del Grupo Pachuca- y lo vive como un "desafío".

Y al tiempo que ve como una aspiración lejana la posibilidad de dirigir a Uruguay o alguno de los clubes en los que triunfó en Europa, Forlán luce "tranquilo" y disfruta de su familia en estas semanas previas al nacimiento de su cuarto hijo.

PREGUNTA: En los últimos días se conoció que podías entrenar al Atenas de San Carlos, también se habló del Sud América. ¿Qué hay de todo esto?

RESPUESTA: Más sobre Atenas, lo otro es más un rumor. Sí, he hablado con ellos y estamos viendo y analizando la oferta, así que veremos cómo siguen los próximos días.

P: ¿Qué te seduce de un equipo que está en la B?

R: Tiene un grupo de gente detrás que viene manejando muchos equipos, un grupo importante extranjero que ha hecho las cosas muy bien y han ido adquiriendo equipos en diferentes países. Esos equipos han evolucionado, han llegado a los objetivos que se han planteado y lo mismo es en el caso de Atenas San Carlos. La verdad es que me motiva mucho, es un lindo desafío y lo estamos analizando. No es ninguna condición ni problema que esté en la B, todo lo contrario. Uno cree en el tiempo de trabajo que puedo llegar a tener y después está en Maldonado, que es un departamento muy lindo, está cerca de Montevideo, así que todo cerraría.

P: Hablas del tiempo, ¿sientes que te faltó en Peñarol?

R: Creo que el tiempo, si le preguntas a la mayoría de entrenadores, les falta a todos. No soy el único, así que en ese sentido es la profesión. Uno tiene que intentar ganar tiempo para ir demostrando el trabajo, que lo vayan conociendo los jugadores para ir desarrollando la idea que uno tiene para, con lo que uno cree y trabajando bien, los resultados sean más positivos que negativos.

A veces en el fútbol llegan rachas que son negativas y eso no significa que estés haciendo las cosas mal, sino que en el fútbol a veces la pelota entra y a veces no. Pero el tiempo es poco para todos los entrenadores, solo los más privilegiados tienen la posibilidad de ganarlo y estar en una tranquilidad.

P: ¿Qué aprendizaje te quedó del banquillo de Peñarol?

R: Muchísimo, fue muy positivo, a pesar de que fue corto. No tuve los resultados que hubiera esperado. Veníamos por un buen camino, obviamente que los resultados no nos venían favoreciendo. La demanda de resultados en un equipo grande es urgente, entonces ahí se decidió que nosotros saliéramos del cargo (en agosto de 2020), pero se venían haciendo las cosas bien. Veníamos en una progresión. Pero en lo profesional pude quitar muchísimas dudas, sentirme cómodo dentro de muchas cosas del rol de entrenador. Saqué muchísimas conclusiones y muy positivas.

P: Tú has estado al máximo nivel de competición como futbolista y conoces bien la presión. En los últimos días se conoció la noticia del suicidio del uruguayo Santiago 'Morro' García. ¿Crees que la salud mental está bien cuidada en el deporte profesional?

R: Depende de cada equipo. Siempre tienes gente alrededor del equipo que está cuidando. Este tipo de cosas llama mucho la atención y ponen alerta a los equipos para tener mucho más cuidado y proteger mucho más al jugador. Creo que se debería ayudar mucho más y no se está ayudando tanto como se tendría, pero va en cada institución. Hay muchas que lo están haciendo muy bien y otras que capaz que no tienen los recursos para poder hacerlo y eso lamentablemente termina perjudicando al jugador.

P: Pero ¿sigue siendo un tabú en el fútbol?

R: No, yo creo que no. Hoy día no creo que sea así, pero capaz que es mucho más difícil para aquellas personas exteriorizarlo. En realidad no tiene que estar exteriorizándolo sino hablarlo con aquellos profesionales que te pueden llegar a ayudar. Esto es algo que sucede al ser humano, no solo al jugador de fútbol o de basket, y más hoy en día lo que vivimos en la pandemia. La cabeza es todo en una persona.

MARADONA Y OTRAS FIGURAS

P: Se cumplen tres meses de la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Qué recuerdos tienes de él en lo personal y en lo profesional?

R: Son muchas. Lo que es él como jugador de fútbol... imágenes espectaculares. Tuve la oportunidad de vivir el 86, donde él fue genio y figura del Mundial: esos goles, esas jugadas, esas gambetas. Luego los diferentes equipos en los que estuvo. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente por intermedio de la familia y siempre conmigo tuvo un trato espectacular, siempre fue muy cariñoso. Hasta el día de hoy, uno mira las imágenes cuando pasan en televisión algún especial de Maradona, te pones a verlo y es increíble que ya no esté. La verdad que es una lástima.

P: Sabemos que no hay otro Maradona, pero ¿qué jugadores te emocionan hoy?

R: Son muchos. Obvio dentro de los uruguayos Luis (Suárez), Cavani, Valverde lo ves jugar, es diferente... Después, obviamente, dos jugadores que están por encima de la media, Cristiano (Ronaldo) y (Lionel) Messi, que son jugadores que sí marcan la diferencia, Neymar también, que es muy desequilibrante. Hay muchos jugadores que juegan a una grandísima velocidad, con mucho gol. Es difícil poner y comparar. Yo creo que esos que mencioné son la elite del fútbol, son los que están por encima. Y depende de la época, me quedo con uno u otro. Mi padre, si le preguntás, te dice Pelé. Otro te dice Maradona. Otro te va a decir Messi.

P: ¿En qué jóvenes valores de Uruguay debemos fijarnos?

R: Valverde, Darwin Núñez, Brian Rodríguez... Josema (Giménez), que ahora está lesionado, pero es un jugador joven que lleva mucho tiempo en la selección. Muchos jugadores jóvenes como para seguir adquiriendo experiencia juntados con aquellos de experiencia que hoy siguen en la selección y que ellos después tomen la posta.

P: Este año se cumplen 10 años de la última Copa América ganada por Uruguay. ¿Qué recuerdos tienes de aquel torneo?

R: Espectaculares. Veníamos de lo que fue el Mundial 2010, que llegamos a semifinales y después fue la confirmación. Haberle ganado a Argentina en cuartos fue un partido complicado jugando uno menos durante todo el partido y la verdad que se disfrutó mucho. Fue la confirmación de lo que se venía haciendo, que era un buen trabajo.

TROTAMUNDOS DEL FÚTBOL

P: ¿Te ves viviendo en otro país como técnico?

R: Sí, dependerá de la oferta, pero sí, no tendría ningún problema familiar. Nos ha gustado mucho viajar, hemos tenido la oportunidad de estar en Japón, en India, en Hong Kong, en lugares lejanos y lo hemos pasado muy bien, como otros que hemos ido de visita. Siempre es un privilegio tener la oportunidad de estar un tiempo lejos viviendo un tipo de cultura y siempre tu base y tu lugar y tu casa es Uruguay.

P: Imagino que no querrás dar nombres, pero ¿sueñas con dirigir algún equipo?

R: No, quiero ir poco a poco. Si vas a decir, sí, te encantaría tener la oportunidad el día de mañana de dirigir la selección o dirigir algún equipo que ha tocado jugar en Europa; pero obviamente ni a la selección ni a ningún equipo de Europa es fácil llegar. Uno tiene que ser prudente, respetuoso. Hoy en día estoy comenzando porque fue muy poco tiempo en Peñarol y si tengo la oportunidad, sea en Atenas o en otro lado, poder tener tiempo para ir creciendo e ir viendo cómo se van dando las cosas.

Concepción M. Moreno