Silva espera que Paraguay no sufra carga de partidos previo a la Copa América

Puebla (México), 18 mar (EFE).- El guardameta paraguayo Antony Silva dijo este jueves que espera que la suspensión de las eliminatorias mundialistas sudamericanas de marzo no haga que su selección sufra con carga de partidos previo a la Copa América.

"Hablamos con miembros del cuerpo técnico de la selección de que tenemos Copa América en junio y no sé si se van a hacer fechas con triples partidos en junio de las eliminatorias. Las competencias en los diferentes países son apremiantes y la cantidad de partidos que se jugarán en el semestre siguiente va a ser importante", comentó.

La Conmebol suspendió las fechas quinta y sexta de las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 porque los equipos, especialmente los europeos, se manifestaron en contra de prestar a los seleccionados sudamericanos ya que a su vuelta tendrían que someterse a una cuarentena de 10 días para prevenir la covid-19.

La suspensión de este par de partidos apretaría el calendario en la Conmebol ya que la siguiente Fecha FIFA será en junio cuando se reanudarán las eliminatorias y se disputará la Copa América.

Silva, cancerbero del Puebla, habló de la actualidad de su equipo en el Clausura mexicano, en el que los poblanos visitarán este domingo al Toluca en la duodécima jornada del torneo.

"El equipo está bien, tenemos jugadores maduros, con la tranquilidad de que hacemos un buen trabajo para clasificar a la fase final haciendo un buen trabajo colectivo e individual en algunos sectores" comentó.

El Puebla cayó en la pasada fecha por 0-1 ante el Atlas, resultado que hizo descender al conjunto del centro de México al séptimo puesto de la clasificación.

Ante el Atlas, el equipo dirigido por el argentino Nicolás Larcamón mostró falta de contundencia frente al marco, algo que Silva aseguró trabajan para mejorar de cara a enfrentar al Toluca.

"Son fases, el equipo siempre ha creado situaciones de goles, ha convertido en algunos partidos, me preocuparía a si no hubiera situaciones, debemos mejorar en la tranquilidad y definición en los últimos tres cuartos, detalles que no nos hacen alarmarnos", finalizó Silva.