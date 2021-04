Otra oportunidad para River y Boca

Buenos Aires, 1 abr (EFE).- River Plate y Boca Juniors, que a falta de seis jornadas están fuera de la zona de clasificación para la próxima instancia de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, jugarán este domingo ante Arsenal y Defensa y Justicia, respectivamente, en búsqueda de un triunfo que los meta en la pelea.

Colón lidera la Zona A con 19 puntos de 21 posibles, seguido por tres equipos con doce unidades: Central Córdoba de Santiago del Estero, Banfield y Racing Club.

Quinto, fuera de la zona de clasificación para los cuartos de final, está River Plate con once puntos, misma puntuación que el sexto, Estudiantes de La Plata.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo visitará el viernes a Arsenal, colista con solo un punto.

"Claro que le podemos ganar a River. No va a ser un partido fácil porque es uno de los mejores equipos de América, pero nos tenemos mucha fe", dijo en la previa el delantero uruguayo Jhonatan Candia.

Ante Arsenal seguramente reaparecerán en el equipo los laterales Gonzalo Montiel y Fabrizio Angileri.

Montiel tuvo mononucleosis y Angileri fue baja por el fallecimiento de su padre.

El líder Colón, que dirige Eduardo Domínguez y que tiene como figura a Luis Miguel 'el Pulga' Rodríguez, recibirá el lunes al Argentinos Juniors de Gabriel Milito, que tiene nueve puntos y quedaría a un paso de la zona de clasificación con una victoria.

Central Córdoba jugará ante el recién ascendido Platense, penúltimo con cinco puntos.

Banfield cerrará la jornada el lunes ante Estudiantes de La Plata en un partido clave por la clasificación y Racing Club recibirá el domingo a Godoy Cruz, décimo primero con ocho puntos.

LA ZONA B

El Vélez Sarsfield de Mauricio Pellegrino lidera la Zona B con 16 puntos y el domingo jugará ante Unión, quinto con once unidades.

Independiente y Lanús, que tienen 13 puntos, jugarán el sábado ante Talleres (9 unidades) y Gimnasia y Esgrima La Plata (10), en otros partidos que definirán a los verdaderos candidatos a pasar de instancia.

Defensa y Justicia, que ocupa el último cupo clasificatorio con 11 puntos, visitará en la Bombonera a Boca Juniors, sexto con 10 unidades.

El Xeneize lleva tres partidos sin victorias (empató con River Plate e Independiente y perdió ante Talleres).

"No me intranquiliza que todavía no estemos clasificados, me intranquiliza no encontrar el equipo", dijo el capitán y emblema Carlos Tevez tras el empate 1-1 con Independiente de la jornada pasada.

El centrocampista ofensivo Edwin Cardona, ausente por lesión de los últimos encuentros, todavía no está completamente recuperado y lo más probable es que siga de baja.

Además, el centrodelantero suplente Ramón 'Wanchope' Ábila viajó esta semana a Estados Unidos para fichar por el Minnesota United.

Germán Burgos, que empató sus dos primeros partidos como entrenador de Newell's Old Boys, intentará conseguir su primera victoria el domingo ante Huracán.

Los rosarinos tienen solo tres puntos y están penúltimos, solo por delante de Patronato, que perdió todos los partidos.

Huracán es noveno con ocho unidades y necesita una victoria para mantener vivo el sueño de la clasificación.

- Cronograma de partidos de la octava jornada:

02.04: Patronato-Aldosivi, San Lorenzo-Rosario Central y Central Córdoba-Platense.

03.04: Talleres-Independiente, Gimnasia-Lanús, Sarmiento-Atlético Tucumán, Boca Juniors-Defensa y Justicia y Arsenal-River Plate.

04.04: Newell's Old Boys-Huracán, Colón-Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield-Unión y Racing Club-Godoy Cruz.

05.03: Banfield-Estudiantes.

- Clasificación Zona A:

PJ G E P GF GC PTS

.1. Colón 7 6 1 0 15 2 19

.2. Central Córdoba 7 3 3 1 12 9 12

.3. Banfield 7 3 3 1 8 5 12

.4. Racing Club 7 3 3 1 6 4 12

.5. River Plate 7 3 2 2 12 5 11

.6. Estudiantes 7 3 2 2 10 6 11

.7. Argentinos 7 3 0 4 7 8 9

.8. Rosario Central 7 2 3 2 8 10 9

.9. Aldosivi 7 2 2 3 11 10 8

10. San Lorenzo 7 2 2 3 6 10 8

11. Godoy Cruz 7 2 2 3 9 15 8

12. Platense 7 1 2 4 4 10 5

13. Arsenal 7 0 1 6 4 17 1

- Clasificación Zona B

PJ G E P GF GC PTS

.1. Vélez 7 5 1 1 9 9 16

.2. Independiente 7 4 1 2 11 4 13

.3. Lanús 7 4 1 2 11 9 13

.4. Defensa y Justicia 7 3 2 2 12 9 11

.5. Unión de Santa Fe 7 2 5 0 8 6 11

.6. Boca Juniors 7 2 4 1 14 8 10

.7. Gimnasia La Plata 7 2 4 1 10 6 10

.8. Talleres de Córdoba 7 2 3 2 7 9 9

.9. Huracán 7 1 5 1 7 7 8

10. Sarmiento de Junín 7 1 4 2 7 12 7

11. Atlético Tucumán 7 1 3 3 11 13 6

12. Newell's Old Boys 7 0 3 4 5 12 3

13. Patronato 7 0 0 7 4 13 0.