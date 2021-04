El Tauro desafía al imbatible Universitario en la novena fecha

Panamá, 2 abr (EFE).- El Tauro F.C. intentará en la novena fecha del apertura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) romper con la hegemonía del Club Deportivo Universitario, uno de los dos equipos que se mantienen invictos en el campeonato.

El elenco taurino, entrenado este semestre por Julio César Dely Valdés, saldrá el domingo próximo a por el premio de derrotar al líder del oeste, pero a la vez sumar de a tres, con la esperanza de un traspié del líder de la división este que lo convierta en el nuevo puntero.

Sin embargo, la misión taurina de propinar esa cornada a los universitarios de Gary Stempel luce algo complicada, ya que éste recupera a su goleador Jair Catuy, con 8 dianas en el torneo, luego de su participación con la selección nacional.

Precisamente, el Plaza Amador, líder del este, jugará este sábado ante el Atlético Chiriquí.

El Plaza Amador, entrenado por Jorge Luis Dely Valdés, es el otro equipo que no conoce la derrota e intentará no ser sorprendido por los chiricanos para no perder esa condición de intocable y la punta de la división este.

Ese mismo sábado, el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) tendrá una duro examen ante el Árabe Unido de Colón.

El CAI buscará sacar los tres puntos ante el equipo colonense, preparado por el colombiano Juan Sergio Guzmán, para mantenerse cerca del puntero del oeste, y su rival saldrá también pensando en ganar y no darle trecho al Plaza Amador y al Tauro en la división este.

El San Francisco, colista en oeste y que ganó su primer partido en el torneo la pasada fecha, quiere mantener ese paso ante el último clasificado en el este, el Alianza F.C.

La jornada nueve finalizará el domingo con dos partidos que protagonizarán el Club Deportivo del Este frente el Veraguas C.D. y Herrera F.C. contra el Sporting San Miguelito.

- Clasificación:

- Este

Equipo PJ PTS

Plaza Amador 8 14

Tauro 8 12

Árabe Unido 8 11

Sporting S.M. 8 10

CD Este 8 7

Alianza 8 5

- Oeste

Equipo PJ PTS

Universitario 8 18

CAI 8 14

Veraguas C.D. 8 11

Atl. Chiriquí 8 9

Herrera F.C. 8 8

San Francisco 8 4.