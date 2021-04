Lara Arruabarrena se mete en octavos del torneo de Bogotá y Sara Sorribes es eliminada por Errani

Bogotá, 6 abr (EFE).- La española Lara Arruabarrena avanzó a octavos de final del Torneo WTA de Bogotá al vencer este martes por 6-0 y 6-1 a la juvenil colombiana Jessica Plazas, mientras que Sara Sorribes fue eliminada por la italiana Sara Errani que se impuso 7-5 y 7-5.

Durante la jornada también consiguieron su clasificación la colombiana María Camila Osorio, que le ganó a la estadounidense Sachia Vickery por 6-3 y 6-2, y la chilena Daniela Seguel, que venció por 3-6, 6-3 y 6-2 a la danesa Clara Tauson, cuarta cabeza de serie.

Arruabarrena, ganadora del torneo en 2012 y subcampeona en las ediciones de 2017 y 2018, se deshizo de su rival en 50 minutos e hizo gala de su experiencia para dominar el partido, sin mayores dificultades, desde el principio hasta el final.

Con este resultado, la tenista vasca, 84 del escalafón de la WTA, se enfrentará en los octavos de final a la italiana Jasmine Paolini, que el lunes venció a la estadounidense Kristie Ahn.

Mientras tanto Sorribes, segunda favorita al título y 48 del ránking mundial, fue sorprendida por Errani que en dos horas y 11 minutos se aseguró la clasificación para los octavos, donde se verá las caras con otra española: Aliona Bolsova.

"Fue un partido durísimo", dijo Errani a la prensa tras el partido y agregó que jugar en la altitud de Bogotá nunca es fácil.

Entre tanto, Osorio, de 19 años y ubicada en el puesto 180 del escalafón femenino, se convirtió hoy en la única colombiana que sigue viva en el torneo tras una hora y 24 minutos de un partido en el que Vickery no encontró su mejor juego.

"Creo que estuve paciente. La idea era sacarla de ritmo, no dejar que le pegara cómoda porque cuando yo me echaba hacia atrás, ella tomaba la iniciativa, le pegaba con la derecha y a mí me tocaba correr", dijo Osorio al detallar cuáles cree que fueron las claves para ganar hoy.

De otro lado, la chilena Seguel se impuso a la danesa Tauson, de 18 años y 102 del mundo, y se verá las caras con la francesa Harmony Tan en los octavos.

El sorpresivo triunfo de Seguel llegó tras dos horas y 23 minutos de juego en el que la europea arrancó mejor pero se vio superada por una rival que ajustó con el paso de los sets y que al final ganó sin mayores dificultades.

Durante la jornada también obtuvieron su pase a octavos Tan, que venció 6-3 y 6-3 a la rumana Mihaela Buzarnescu; Tereza Martincova, que se verá la cara con Osorio tras dejar en el camino a la suiza Leonie Kung con parciales de 4-6, 6-4 y 6-4, y la italiana Giulia Gatto-Monticone, que eliminó a la australiana Astra Sharma con sets de 4-6, 7-5 y 6-1.

Igualmente pasaron de ronda la eslovena Tamara Zidanek, que se impuso 6-0 y 7-5 a la rusa Anna Kalinskaya, y la holandesa Arantxa Rus, que enfrentará en octavos a la española Nuria Párrizas Díaz tras derrotar por 6-4, 5-7 y 6-4 a la rumana Irina Bara.

El torneo, que es el más importante del circuito femenino en América Latina, se desarrolla sin público por la covid-19 en el Country Club de Bogotá y repartirá 250.000 dólares y 280 puntos WTA para la campeona.

- Partidos de los octavos de final

Saisai Zheng (CHN)-Stefanie Voegele (SUI)

María Camila Osorio (COL)-Tereza Martincova (CZE)

Daniela Seguel (CHL)-Harmony Tan (FRA)

Lara Arruabarrena (ESP)-Jasmine Paolini (ITA)

Yafan Wang (CHN)-Viktoriya Tomova (BUL)

Nuria Párrizas Díaz (ESP)-Arantxa Rus (NED)

Tamara Zidansek (ESL)-Guilia Gatto-Monticone (ITA)

Aliona Bolsova (ESP)-Sara Errani (ITA).