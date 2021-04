Copa Argentum: la primera competencia de eSports de un juego 100 % argentino

Buenos Aires, 7 abr (EFE).- La Copa Argentum, que comienza el 1 de mayo, será la primera competencia de deportes electrónicos de un juego "100 % argentino" y ayudará a "revivir" el Argentum Online, un icónico videojuego de rol que genera "un fanatismo muy fuerte" en los usuarios.

Román Petreniuk y Nicolás Nuñez, directores y organizadores de este nuevo torneo, le dijeron a Efe que el juego creado en 1999 se ajusta perfectamente al formato de competencia de los deportes electrónicos y que incluso podría haber jugadores profesionales "más a mediano que a largo plazo".

"La Copa Argentum es una competencia de eSports que va a estar corriendo sobre un juego 100 % argentino que es el Argentum Online. Es un juego que ya cumple sus 20 años. Fue programado por un equipo de jóvenes argentinos y lo que tiene de particular es que su código de fuente fue liberado en 2003", dijo Petreniuk.

La liberación del código permitió que cualquier persona con conocimientos de programación pudiese crear su propia "versión" del Argentum.

"Fue algo espectacular y lo que mantuvo vivo el juego. Además eso también ayudó a que un montón de gente joven se inicie en lo que es la programación, incluyéndome a mí, porque era agarrar ese juego que tenía forma, instruirse un poco e intentar levantar alguna versión del juego", precisó.

La Copa Argentum comenzará el 1 de mayo y durará nueve días. Se jugará en una versión especialmente diseñada para el torneo, pero que mantendrá "la esencia" del juego original.

"Somos jugadores de Argentum desde hace muchísimos años y programamos gracias al Argentum. Yo estaba siguiendo muy de cerca el tema de los eSports, tanto a nivel juego y competencia como consumidor y a nivel de industria porque me interesa muchísimo el negocio que se está armando en ese entorno acá en latinoamérica. De un día para el otro se nos ocurrió revivir el Argentum Online con una competencia de este estilo", indicó Petreniuk.

Nuñez definió al Argentum Online como un juego de rol en el que hay diferentes "clases", desde un mago hasta un leñador.

"Estás en un mundo hostil, tenés que enfrentarte a enemigos y a bichos. Sortear los enemigos y los bichos te suma experiencia y vas subiendo de nivel. Lo interesante del juego es cumplir el rol de tu personaje, de tu clase, de tu raza, y además está la jugabilidad, de cómo interactuás vos con otros personajes y con el juego", explicó.

"Cada uno tiene su forma de jugar y de moverse, eso es una característica muy propia de este juego, del Argentum, no lo vi en ningún otro juego. En esencia es un juego de rol y lo interesante para mí son los enfrentamientos con los otros jugadores cuando te encontrás en este mundo hostil", añadió.

Uno de los motivos que los impulsó a crear esta competencia es el deseo de "traer a la escena" y "empujar un poco más a la masividad" a este juego que genera "un fanatismo muy fuerte".

"A este juego desde que nació, hace muchos años, le faltó siempre un empujón para llegar a un público masivo. Vimos que era una gran oportunidad aprovechando la movida que ya está forjada en cuanto a los eSports", señaló.

Nuñez también dijo que es posible que en unos años haya jugadores profesionales de este juego argentino.

"Por supuesto. Más a mediano que a largo plazo. Yo creo que si esta competencia cumple nuestras expectativas, y estamos muy confiados que así será, yo creo que esto puede seguir creciendo e incluso pueden nacer otros proyectos que empujen a que esta situación se establezca aún más. Sí, seguro que sí. Compartimos con Román, los dos creemos que es un escenario totalmente posible", aseguró.

En la Copa Argentum competirán seis equipos de cinco jugadores cada uno y el torneo se transmitirá por Twitch.

"Tenemos muchos casters (narradores o comentaristas) interesados en formar parte, la movida por Twitch va a ser fuerte. En ese sentido apuntamos a que sea bastante grande, algo que en este juego no se vio nunca. No me animaría a decir números, pero estamos trabajando para que la llegada sea bastante grande", concluyó Nuñez.