Arruabarrena vence a Paolini y se mete en cuartos del Torneo WTA de Bogotá

Bogotá, 7 abr (EFE).- La española Lara Arruabarrena, número 167 del ránking mundial, derrotó este miércoles por 2-6, 6-4 y 6-2 a la italiana Jasmine Paolini y aseguró un cupo en los cuartos de final del Torneo WTA de Bogotá, en los que se enfrentará a la ganadora del duelo entre la chilena Daniela Seguel y la francesa Harmony Tan.

En una hora y 51 minutos, la tenista vasca superó a una rival que arrancó motivada e hizo mucho daño con sus tiros ganadores, pero que luego se vio superada ante su repunte anímico y físico, que le permitió aguantar el embiste inicial.

"Yo creo que la clave fue la paciencia y que estuve positiva todo el rato, porque aunque no me sintiera cómoda del todo y Jasmine me estuviera ganando bastantes tiros con puntos ganadores, tuve ahí la esperanza de que el partido cambiaría", expresó Arruabarrena, de 29 años, al responder a una pregunta de Efe.

Agregó que trató de "estar dura durante todo el partido e intentar correr a todas las pelotas", algo que le permitió adjudicarse un triunfo que la ubica en los cuartos de final.

La tenista española también se refirió a lo que vendrá en la siguiente fase y destacó que cualquiera de las dos rivales tiene méritos para estar allí.

Sobre Seguel, que es la primera raqueta de Chile y ocupa el puesto 213 del escalafón de la WTA, dijo que la conoce "muchísimo porque entrena en Barcelona".

"Solemos jugar mucho en los entrenamientos y creo que es una jugadora cuyas condiciones de juego se dan muy bien en Bogotá y puede ser muy peligrosa", detalló.

En cambio afirmó que a Tan no la conoce mucho pero la vio jugar en las fases preliminares.

"La verdad es que la vi bastante sólida, me gustó como se adaptó a las condiciones. Así que prefiero que se maten entre ellas mañana", dijo Arruabarrena entre risas.

Por otra parte, la tenista, que ganó el torneo en 2012 y fue subcampeona en las ediciones de 2017 y 2018, habló sobre su relación con el torneo de Bogotá, pues el título que obtuvo hace nueve años es uno de los únicos WTA que ha obtenido junto al de Seúl en 2016.

"Yo cuando vengo aquí me siento en mi segundo hogar más que nada porque con el paso de los años he conocido a gente, me siento muy a gusto viniendo aquí y las condiciones se me dan bien, no sabría decir exactamente qué", afirmó la española.

El torneo, que es el más importante del circuito femenino en América Latina, se desarrolla sin público por la covid-19 en el Country Club de Bogotá y repartirá 250.000 dólares y 280 puntos WTA para la campeona.