Alejandro Cappuccio afronta su primer día como técnico del Nacional uruguayo

Montevideo, 12 abr (EFE).- "Feliz y expectante" por los desafíos que tendrá su nuevo equipo en la temporada 2021, Alejandro Cappuccio comenzó a trabajar este lunes como director técnico del Nacional uruguayo.

Así lo expresó durante una entrevista con Nacional TV, en la que resaltó que esta oportunidad es "una revancha" para quien jugó en las divisiones menores del equipo tricolor entre 1989 y 1994 y no pudo cumplir su sueño de debutar en Primera.

"Yo me había prometido que por alguna vía iba a tener revancha. Cuando hice el profesorado de educación física pensé que era por ahí y no me gustó. Cuando empecé a dirigir traté de ponerme el objetivo de volver y tener revancha", puntualizó Cappuccio.

Por otra parte, el director técnico expresó que su plantilla deberá ser "protagonista y dominante" en cada torneo que juegue sin importar que venga de conseguir su segundo título consecutivo de campeón uruguayo.

"Nosotros lo que vamos a intentar es tener un equipo protagonista, dominante y que en todo momento se note que quiere ganar", concluyó Cappuccio, exentrenador del Rentistas.

El técnico, quien fue nombrado el pasado viernes, comenzó a trabajar este lunes por la mañana en Los Céspedes, el campo de entrenamiento del Nacional.

Por la tarde, a las 16.00 hora local (19.00 GMT), el nuevo cuerpo técnico dirigirá el primer entrenamiento que tendrá la plantilla tricolor con vistas a la temporada 2021.

En esta, además de los futbolistas que días atrás consiguieron el título, estarán los seis refuerzos que sumó el tricolor: Andrés D'Alessandro, Leandro Fernández, Patricio Gregorio, Ángelo Gabrielli, Maximiliano Cantera y Christian Almeida.

Así, el Nacional comenzará a preparar una temporada en la que intentará conquistar el tricampeonato uruguayo y en la que disputará la Copa Libertadores.

En el máximo torneo continental, en el que afronta su cuadragésima octava participación, se medirá en la fase de grupos con el Argentinos Juniors, la Universidad Católica de Chile y el ganador de la serie que están disputando el Libertad de Paraguay y el Atlético Nacional de Colombia.