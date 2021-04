Ecuador comienza a perfilar en Santo Domingo su mejor equipo para Tokio

Guayaquil, 16 abr (EFE).- Ecuador enviará este sábado uno de sus mejores equipos de levantamiento de pesas al Campeonato Panamericano que se disputará en República Dominicana con un atractivo de fondo: los cupos a los triunfadores para los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Ecuador ha creado muchas expectativas y vamos con los que son, cumpliendo con todos los requisitos para participar en los tres periodos de competición, esta será la tercera y en ella vamos a definir el equipo máximo que se permite para estar en Juegos Olímpicos", dijo a Efe el entrenador Hugo Quelal.

Con una mezcla de experiencia y juventud, viajará a Santo Domingo una delegación compuesta por Alexandra Escobar (40 años), Neisi Dajomes (22), Tamara Salazar (23), Paola Palacios (20), Liseth Ayoví (22) y David Arroyo (27).

Para Quelal, las dos opciones de clasificación son: estar entre los ocho mejores del mundo, o ser campeones Panamericanos, para tornarse como el mejor equipo a nivel continental y cumplir así con el reglamento de la Federación Internacional de Levantamientos de Pesas (FILP).

Quienes se clasifiquen entre las ocho primeras estarán seguras y, según Quelal, en ese orden están Dajomes (76 kilogramos), Salazar (87) y Escobar (59).

El entrenador indicó que de ahí se definirá el cuarto cupo entre Palacios (64) y Ayoví (+87). "Nuestra aspiración es clasificar el máximo: cuatro deportistas".

Además de David Arroyo (109 kilogramos), está considerado Christian Zurita (61).

Alexandra Escobar dijo a Efe que, a sus 40 años y con la mitad de ellos en competición permanente, se entrena y compite con las mismas ganas del primer día en que llegó a este deporte.

La deportista buscará en República Dominicana su quinta clasificación a unos Juegos Olímpicos, porque su mayor anhelo será retirarse tras conquistar una medalla olímpica, después de haberlo ganado todo a nivel de otras competiciones por el ciclo olímpico.

"La competición será durísima, como debe ser, tendré como rivales más exigentes a dos de Colombia, dos de Venezuela, dos de México, de Estados Unidos y Canadá, con puntuación total casi similares con cada una de ellas, por lo que la primera que falle, se irá quedando", resaltó.

Tamara Salazar, de 23 años, se aferra a la ilusión de clasificarse a los primeros Juegos Olímpicos de su carrera. Ha cumplido el proceso de preparación en medio de la pandemia, "encerrada" en su casa y luego en el gimnasio.

"Me faltan ocho días para mí competición, estoy totalmente concentrada, con mucha fe y ganas de dar todo de mí. La pandemia no bajó, nos sigue golpeando, pero en medio de ella, logré entrenarme, por lo que me encuentro muy bien y lista para competir", expresó.

En su categoría las rivales "de siempre" provienen de República Dominicana, Chile, Venezuela y Colombia.