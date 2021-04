Retiran a tenismesistas puertorriqueños de competencia por positivos a covid

San Juan, 17 abr (EFE).- La Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa (FPTM) retiró este sábado a los olímpicos Adriana Díaz y Brian Afanador del evento doble mixto en el Preolímpico de Tokio 2020, debido a que dos atletas, un entrenador y un miembro del evento arrojaron positivo a la covid-19.

Según explicó en un comunicado de prensa el presidente de la FPTM, Iván Santos, los cuatro positivos surgieron durante una prueba PCR realizada hace dos días mientras se llevaba a cabo la competencia, que se celebra en Rosario, Argentina.

"La organización no cumplió con el protocolo establecido. La mejor manera de proteger a nuestros atletas es retirarlos. La salud de ellos está por encima de cualquier cosa", afirmó Santos.

El líder deportivo dijo además que las cuatro personas han sido aisladas comenzando el proceso de entrevistas para llevar a cabo el debido rastreo de contactos y desinfección de las instalaciones.

"No podemos exponer a los mejores jugadores de toda Latinoamérica a competir en condiciones inseguras. Hemos visto que no se conceden sedes para eventos a los países por no contar con condiciones de iluminación, instalaciones inadecuadas, etcétera, las cuales son menos onerosas que lo que significa la alta probabilidad de contagio a la covid-19", indicó Santos.

Santos tomó la decisión junto con el entrenador Bladimir Díaz, padre de Adriana y tío de Afanador.

Díaz y Afanador tenían pautados enfrentarse este sábado a un rival por definir.

Al momento, Adriana, su hermana Melanie y Afanador se clasificaron para Tokio 2020.

La primera logró la gesta ganando el campeonato individual de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, mientras que Melanie y Afanador lograron su clasificación en el torneo preolímpico latinoamericano que se juega en Argentina.