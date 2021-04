La dominicana Santana rompe su récord en arranque y la ecuatoriana Salazar es plata

Santo Domingo, 23 abr (EFE).- La dominicana Crismery Santana levantó este viernes 115 kilogramos en arranque para establecer un nuevo récord panamericano en la categoría de los 87 kilos en el campeonato que se celebra en Santo Domingo y que otorga puntos para los Juegos Olímpicos.

Santana rompió la marca de 112 kilos que ella misma implantó en 2019 en Guatemala. La dominicana también ganó el oro en total, con 257 kilos.

La ecuatoriana Tamara Salazar evitó que la "quisqueyana" se impusiera en envión, pues levantó 146 kilos para llevarse el metal dorado. Santana la escoltó con una alzada de 142 kilogramos.

Salazar, además, se colgó las platas en arranque (110 kilos) y en total, cuando se quedó a un kilo (256) de igualar a la dominicana.

"Pienso que hemos hecho el trabajo, aunque queríamos un poco más, afirmó Santana tras concluir la competición.

Aseguró que la base de entrenamientos que cumplió el equipo dominicano en Jarabacoa "fue muy beneficiosa", al tiempo que valoró el "gran trabajo" de sus entrenadores.

La venezolana Dayana Chirino se apropió de las tres medallas de bronce, con alzadas de 109 kilos en arranque, 138 en envión y 247 en total.

El campeonato, que concluye el domingo, vio este viernes como la estadounidense Martha Ann Rogers, implantó un récord panamericano e igualó otro en los 81 kilogramos.

Rogers, de 26 años, levantó 111 kilos en arranque para dejar atrás la marca impuesta por la colombiana Valeria Rivas en el Suramericano Juvenil celebrado en Guayaquil, Ecuador, en diciembre de 2018.

La norteamericana también se consolidó en el total, con 247 kilos, igualando el récord de Leydi Solís, de Colombia, la cual lo había hecho en el Campeonato Mundial celebrado en Tailandia, en 2019.

Además de las preseas de oro, Rogers se quedó con la plata en el envión, con 140 kilos.

"No sabía que era un récord, me sorprendí después de ver el resultado. Fue una competencia muy reñida, pero no tuve dificultad para lograr mi propósito", dijo Rogers, quien afirmó que con esos resultados alcanzaba su billete a Tokio.

Solís ganó el oro en el envión, con 141 kilos, bronce en el arranque (106) y la plata en total, con 247 kilos.

"Este campeonato lo tomamos como un fogueo para los Juegos de Tokio. Vengo de una lesión, aunque me sentí cómoda físicamente y no tuve dificultad para lograr mi propósito", destacó la colombiana.