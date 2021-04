Márquez asegura que el de Jerez será "un fin de semana normal"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 29 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) afronta como "un fin de semana normal" su segunda carrera tras recuperarse de la grave lesión que sufrió precisamente en el circuito Ángel Nieto de Jerez, escenario de viernes a domingo del Gran Premio de España de MotoGP.

"Portimao fue un fin de semana especial en todos los sentidos, pero aquí pienso que ya está todo más tranquilo y es importante pues lo siento ya como un fin de semana normal. No es que mi situación física sea muy distinta, más bien es muy similar, si bien espero pilotar mejor desde el primer entrenamiento libre", asegura Márquez.

"Mi objetivo es intentar ser más estable en cuanto a las condiciones físicas a lo largo de todo el fin de semana en un circuito que conozco y del que guardo buenos y malos recuerdos, aunque más buenos que malos, y este fin de semana será muy importante", explica el piloto de Repsol Honda.

"No nos marcamos ningún objetivo claro, sencillamente pilotar la moto, rodar, hacer kilómetros. Y ya sabemos dónde tenemos el límite, que no está en la moto, ni en lo neumáticos, sino en mí mismo", reconoce sin dudar el ocho veces campeón del mundo.

"Después de Portimao y hasta aquí, básicamente me he entrenado un poco. Gimnasio y también ciclismo, pero tomándole con calma, pues la verdad es que mi cuerpo ya me estaba pidiendo cierto relax. Una cosa es el hueso y el músculo y otra cosa es que estoy tomando muchos antibióticos aún y se necesita mucho tiempo para recuperar", explica Marc Márquez.

"Es cierto que es difícil sentirse así a los 28 años, pero la verdad es que sé que muy pronto acabaré con los antibióticos y todo se volverá un poco más fácil", recalcó sobre su estado físico.

"Es cierto que mi posición sobre la moto no es la correcta, sobre todo en las curvas a derecha. Necesito mejorar la posición del codo derecho, que no está funcionando del todo bien, sobre todo en las dos últimas curvas, en las que tenía muchas dificultades", reconoció Marc Márquez tras ver la carrera de Portimao

"Al principio de la carrera me adelantaron en todas las curvas y huecos y por eso creo que no estaba en el lugar correcto, pero después, cuando lo encontré, empecé a mantener mi ritmo e hice mi carrera. Es extraño tener que decir eso, pero en realidad es mi pretemporada y necesito hacer kilómetros para que mi condición física vaya mejorando. Tiempo, kilómetros y muchas más vueltas", incidió el piloto de Repsol Honda.

"Honda está trabajando para introducir nuevos elementos pero ahora no estoy en la mejor posición, pues el límite no lo ponen ni la moto ni los neumáticos ni el equipo, el límite ahora lo pone mi condición física, y es en donde tengo que trabajar más", comentó sincero Marc Márquez.

"Por el momento planificamos arrancar con una moto muy similar a la de Portimao y luego, durante el fin de semana, ir entendiendo cositas, si utilizaremos las especificaciones del año pasado o si introduciremos nuevos elementos, pero tengo que ver cómo me siento sobre la moto", continúa al respecto el piloto de Repsol.

"Si me siento bien, probaré cosas nuevas, pero si no es así continuaré rodando y mejorando otras áreas. Honda está trabajando pero es cierto que está en una situación difícil porque tanto tiempo sin podios o sin victorias lo hace difícil", señala.

"Me siento con una buena motivación para continuar y también para continuar aprendiendo de todos ellos", se refiere Márquez a las nuevas generaciones de pilotos, para reconoce: "es cierto que volver después de estar fuera de los circuitos un año no resulta fácil y ves que algunos de ellos han cambiado su estilo de pilotaje y que algunas motos han cambiado mucho y sólo ha pasado un año, pero han cambiado bastantes cosas y es interesante verlo".

"Me sigo sintiendo competitivo, por supuesto, pero llegará un momento en el que tenga que aceptar que las nuevas generaciones están pisando fuerte y tu estás cayendo, y entonces te retiras o continuas, pero cuando no me sienta competitivo para ganar carreras decidiré mejor quedarme en casita pues yo estoy aquí para luchar con todos ellos", recalcó sin dudar Márquez.