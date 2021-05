Los máximos candidatos, cara a cara

Buenos Aires, 4 may (EFE).- Racing Club y Sao Paulo, los máximos candidatos a pasar de ronda en el Grupo E de la Copa Libertadores, se verán las caras este miércoles en la provincia de Buenos Aires en la tercera jornada, en un duelo clave por el pase a los octavos de final.

Los brasileños lideran el grupo con seis puntos, seguidos por los argentinos con cuatro unidades, el Rentistas uruguayo con solo un punto y el Sporting Cristal peruano, que perdió sus dos partidos.

La Academia llega dolida tras caer el domingo ante el Central Córdoba por 1-0 en la penúltima jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

"No hicimos un buen partido. En el primer tiempo sí estuvimos con lo que habíamos programado. Si bien nos faltó un poco de profundidad, estuvimos muy atentos. El equipo rival en ningún momento nos inquietó demasiado, salvo el gol que nos convirtieron de pelota parada. A partir de ahí, intentamos modificar algunas cosas, pero no nos dieron resultado", reconoció el entrenador, Juan Antonio Pizzi.

A una jornada del final de la primera fase, el Racing Club está fuera de la clasificación para los cuartos de final por diferencia de gol.

El defensa Lucas Orban no podrá jugar este miércoles porque fue expulsado en la victoria por 2-1 ante el Sporting Cristal.

Pizzi analiza poner en su lugar a Nery Domínguez o a Joaquín Novillo.

El lateral derecho Juan José Cáceres y el centrocampista Julián López volverán a la alineación titular tras descansar el domingo ante el Central Córdoba.

Tomás Chancalay y Enzo Copetti están en duda por sendas lesiones.

Matías Rojas es el único contagiado de coronavirus y no estará disponible.

El Sao Paulo llega a este partido tras ganar los dos primeros encuentros y en un gran momento.

El pasado domingo empató 2-2 con el Corinthians y lidera el Grupo B del Campeonato Paulista con 26 puntos, 14 más que el Ferroviaria.

Al frente del equipo está el técnico argentino Hernán Crespo, que desde que asumió el cargo convirtió al Sao Paulo en un equipo imparable.

De los últimos trece partidos, ganó 10, empató dos y perdió solo uno.

"Nadie es mago y nadie hace magia. Voy a respetar el fútbol que me gusta, que me apasiona, ser protagonistas, ir a buscar el arco rival, tener ocasiones de gol y que me pateen poco al arco", dijo.

"Parece todo fácil, pero no lo es. Estoy muy contento aquí, muy contento con la disposición de los jugadores. Y todo se vuelve más fácil con esa predisposición. Trabajamos para conseguir este tipo de resultados. Cuando se dan, es muy gratificante para todos", añadió.

En la cuarta jornada, el Racing Club visitará al Sporting Cristal el 11 de mayo y el Sao Paulo al Rentistas el día siguiente.

- Alineaciones probables:

Racing Club: Gabriel Arias; Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Juan Cáceres; Carlos Alcaraz, Leonel Miranda, Julián López, Eugenio Mena, Ignacio Piatti; Enzo Copetti y Maximiliano Lovera.

Entrenador: Juan Antonio Pizzi.

Sao Paulo: Tiago Volpi; Robert Arboleda, Miranda, Bruno Alves; Dani Alves, Luan Santos, Liziero, Reinaldo; Martín Benítez, Luciano y Pablo.

Entrenador: Hernán Crespo.

Árbitro: el chileno Piero Maza, asistido por sus compatriotas Claudio Urrutia y Juan Serrano.

Estadio: Presidente Perón, de la provincia de Buenos Aires.

Hora: 19.00 local (22.00 GMT).