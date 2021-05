0-0. Jael falla un penalti que deja al Ceará con un empate ante el Bolívar

La Paz, 5 may (EFE).- El Bolívar y el Ceará no se hicieron daño en la tercera jornada del grupo C de la Copa Sudamericana, en un encuentro disputado en los más de 3.600 metros de altitud de La Paz en que el delantero brasileño Jael falló un penalti que pudo dar las tres unidades a su equipo.

Tras el empate sin goles, el Ceará se mantiene como líder del grupo C con 5 unidades, las mismas que el Bolívar, aunque los de La Paz tienen menos goles a favor.

Con un partido menos, el Arsenal argentino es tercero con una unidad y el también boliviano Wilstermann es el colista con un punto, pero con más dianas en contra. Ambos se medirán este jueves en Sarandí.

En la primera mitad del encuentro, el Bolívar tuvo un dominio en busca de abrir el marcador ante un Ceará que se mostró algo más cauto.

Los 'celestes', comandados por el español José Ignacio 'Natxo' Gonzales, mantuvieron ocupado al meta brasileño Joao Ricardo, que estuvo en apuros en varias ocasiones.

Una de ellas fue un cabezazo del español Álex Granell que salió desviado y otro un remate de Gabriel Villamil que el defensa Klaus apenas logró despejar.

Los visitantes tuvieron un par de llegadas mediante Jael y Marlon que el portero boliviano Rubén Cordano pudo contener.

La intranquilidad por no poder anotar se hacía evidente en filas locales hacia el final de la primera mitad y finalmente el descanso llegó con el marcador en cero.

El guión fue algo similar en el segundo tiempo, con un mayor protagonismo de la Academia paceña y el juego sobre todo defensivo de los brasileños.

En el minuto 61, el árbitro uruguayo Daniel Fedorczuk cobró un tiro penal a favor del Ceará por una mano del defensor Diego Bejarano.

El disparo estuvo a cargo de Jael, quien envió el balón por encima del travesaño y casi de inmediato intentó resarcir su error con un potente disparo que se topó con la muralla de Cordano.

Sobre el final del partido, Cleber tuvo un mano a mano con el meta boliviano y casi le ganó, pero el balón se estrelló contra el poste para fortuna de los 'celestes'.

En la fecha cuatro, el Ceará recibirá al Arsenal y el Bolívar se enfrentará en casa con el Wilstermann, ambos encuentros el próximo 12 de mayo.