Gersson Rosas: "Las cifras no pueden contar la historia" del español Rubio

Redacción deportes, 17 may (EFE).- El presidente de operaciones de los Minnesota Timberwolves, Gersson Rosas, declaró este lunes a EFE que el base español Ricky Rubio tuvo "una temporada impresionante" y añadió que fue determinante para la explosión del novato Anthony Edwards, considerado el principal aspirante al título de "rookie" del año.

Rosas declaró este lunes que "Ricky tuvo un año impresionante para nosotros. Las cifras no pueden contar la historia".

El directivo de origen colombiano de los Timberwolves explicó que la temporada fue "rara" por la covid-19 y "todo lo que estaba pasando". "Fue duro para los jugadores", añadió.

Rosas reconoció a EFE que "hubo muchas complicaciones" que afectaron la forma inicial no sólo de Ricky sino de otros "muchos jugadores".

Pero tras un inicio titubeante, Rosas dijo que la aportación de Rubio ha sido fundamental para el equipo más joven de la NBA en esta temporada.

"El liderazgo, la madurez, lo que Ricky nos impactó. No creo que Anthony hubiese tenido la temporada que ha tenido sin el liderazgo de Ricky", dijo.

"El impacto, la pasión que tiene por esta organización. No podríamos haber terminado el año como lo terminamos sin Ricky Ricky", terminó señalando.

Ayer, tras el último partido de la temporada de los Timberwolves, Rubio declaró a EFE que la temporada había sido difícil personalmente pero que le había "ayudado a crecer muchísimo, como persona y como jugador".

"Me ha ayudado a entender otras situaciones del juego a las que no estaba acostumbrado. También a estar en situaciones personales por la pandemia y romper muchas rutinas. Y eso no ayuda a un chico tan estructurado como soy yo, que sigue sus rutinas antes de los partidos. Se rompieron todas. Pero eso ha hecho que crezca y que entienda un poco más todo", explicó Rubio.