Asalto al líder en una casa desconocida

Buenos Aires, 18 may. (EFE).- El cuadro argentino Rosario Central recibe miércoles al chileno Huachipato por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en la que los rosarinos, segundos del grupo, se enfrentan al líder en un estadio no tan conocido, ya que el partido no se podrá disputar en Rosario.

El aeropuerto rosarino no está habilitado para recibir vuelos internacionales, por lo que la delegación chilena tendría que cambiar de avión para llegar hasta la ciudad, algo que rompe la burbuja sanitaria, por lo que se decidió que el choque se dispute en la provincia de Buenos Aires, en la cancha de Banfield.

El partido se antoja vital para las aspiraciones de ambos, ya que los chilenos llegan como líderes del grupo A con 8 puntos, uno más que los rosarinos, segundos, por lo que una victoria visitante dejaría la clasificación vista para sentencia, mientras que el empate o la victoria del "canalla" dejaría todo en el aire para la última jornada.

La nota positiva para Central es que en los últimos test pcr realizados ninguno de los jugadores dio positivo por covid-19, por lo que el técnico "Kily" González podrá contar con todos sus efectivos.

Los rosarinos llegan con la Copa como único frente, ya que su participación en el torneo doméstico finalizó la semana pasada al no conseguir avanzar a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Huachipato llega con una excelente campaña en la competición continental que no está siendo refrendada en el torneo chileno, donde marcha en la posición 14 de 17 equipos, solo un puesto por encima de la zona de descenso.

Alineaciones probables:

Rosario Central: Jorge Broun, Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila, Lautaro Blanco, Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio, Luciano Ferreyra, Lucas Gamba, Marco Ruben.

Entrenador: El "Kily" González.

Huachipato: Gabriel Castellón, Juan Córdova, Benjamín Gazzolo, Ignacio Tapia, Cristián Cuevas, Joaquín Gutiérrez, Claudio Sepúlveda, Javier Altamirano, Nicolás Baeza, Cris Martínez, Walter Mazzantti.

Entrenador: Juan José Luvera.

Árbitro: El uruguayo Christian Ferreyra.

Estadio: Pedro Bidegaín, provincia de Buenos Aires.

Hora: 21.30 hora local del miércoles (00.30 GMT)