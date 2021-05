Segovia dice que en México están los mejores jugadores de Colombia y Ecuador

Puebla (México), 18 may (EFE).- El argentino Juan Pablo Segovia, defensa del Puebla, aseguró este martes que en la Liga mexicana están los mejores futbolistas colombianos y ecuatorianos, algo que hace más competitiva la liga.

"Me tocó jugar en Ecuador y Colombia y siento que los mejores ecuatorianos y los mejores colombianos están en la liga mexicana, por eso se hace competitiva la liga", explicó en rueda de prensa el campeón de Liga en 2019 con el América de Cali colombiano.

Antes de fichar por el Puebla, el zaguero de 32 años jugó en Argentina con el Atlanta y Los Andes; en Ecuador con el Deportivo Cuenca y el Independiente del Valle y en Colombia con el América de Cali.

Segovia se prepara con el Puebla del entrenador argentino Nicolás Larcamón para visitar este jueves al Santos Laguna, en el partido de ida de las semifinales del torneo Clausura 2021.

"El Santos es un rival exigente. En su cancha ha demostrado que es fuerte, por lo tanto hay que tratar de ir preparados para contrarrestar su juego", expresó.

Segovia, uno de los centrales fijos en el esquema de Larcamón, aseguró que la plantilla del Puebla está ilusionada con la posibilidad de terminar como campeón del Clausura, a pesar de contar con la cuarta nómina menos valiosa de la Liga mexicana.

"Uno siempre sueña en lograr cosas importantes porque es parte de la vida ilusionarse y saber que tenemos con qué ser campeones porque nadie nos regaló nada, somos merecedores de esto, pero lo más importante es que no nos conformamos", añadió.

El argentino dijo que en el Puebla no están pendientes si no los consideran favoritos en su serie ante el Santos Laguna, que eliminó en los cuartos de final al Monterrey del entrenador Javier Aguirre.

"Santos es de los dos o tres equipos que mejor intensidad y más de juego tienen en la Liga, será un partido en el que debemos estar ordenados, no darles ventajas porque son jugadores de buen pie, será un partido intenso, debemos estar a la altura", comentó.

Segovia afirmó estar adaptado al fútbol mexicano, al que llegó en este Clausura y en el que suma 17 partidos con un gol.

"La adaptación a un país nuevo y a fútbol nuevo no es fácil, pero me ayudaron mis compañeros, el cuerpo técnico, la gente que trabaja acá, me hicieron más fácil la adaptación", finalizó.