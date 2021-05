El brasileño Hilton, "abuelo" de la Liga francesa, quiere seguir jugando

París, 21 may (EFE) -. El central brasileño Hilton Vitorino, el jugador más veterano de la Liga francesa y de los grandes campeonatos europeos con 43 años, afirmó este viernes que pretende seguir jugando al fútbol al más alto nivel, aunque aún no haya renovado con su actual equipo, el Montpellier.

"No he dicho que sea mi último partido (el del domingo ante el Nantes). Yo tengo todavía ganas de seguir jugando, aunque no solo dependa de mí. Todo el mundo sabe que quiero seguir", señaló el defensor, nacido en Brasilia, 13 de septiembre de 1977.

El defensor confesó que todavía no se ha reunido con los dirigentes de la entidad de Hérault para hablar sobre su contrato, que finaliza este 30 de junio.

Titular indiscutible en la zaga del Montpellier, con el que ha jugado esta temporada 28 encuentros, Hilton es ya una leyenda tanto en este club del sur de Francia, como en el propio campeonato.

Comenzó su carrera profesional en el Chapecoense brasileño -club que sufrió en 2016 un terrible accidente de avión-, pasó también por el Paraná de su país y dio el salto al Servette suizo en 2001.

En el 2004, llegó al fútbol francés. Estuvo con el Bastia, el Lens y el Olympique de Marsella, con el que venció la Liga de 2010.

Un año después, fichó por el Montpellier, con el que se consagró también como campeón en 2012.