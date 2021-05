3-0. Boca golea al The Strongest y se clasifica a los octavos de final

Buenos Aires, 26 may (EFE).- Boca Juniors cumplió con el triunfo que necesitaba y goleó este miércoles por 3-0 al The Strongest boliviano para lograr su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores como segundo del Grupo C.

Agustín Almendra, el colombiano Sebastián Villa y Juan Gabriel Valverde, en propia meta, anotaron los tantos del equipo argentino que selló la clasificación del sexto club de este país a la próxima instancia.

Tras este resultado, Boca Juniors totalizó diez unidades y quedó detrás del Barcelona ecuatoriano que acumuló trece puntos. Santos quedó con seis al igual que The Strongest, pero el equipo brasileño accedió a los octavos de final de la Copa Sudamericana por mejor diferencia de gol.

El Xeneize, que el lunes disputará la semifinal de la Copa de la Liga Profesional ante Racing Club en busca de seguir su camino hacia el tricampeonato local, consiguió el objetivo que se le había complicado tras las últimas dos derrotas ante Barcelona y Santos como visitante y el empate sin goles como local ante el conjunto ecuatoriano.

El encuentro comenzó a pura explosión para Boca Juniors porque en el minuto 3 logró abrir el tanteador con un remate furibundo de Agustín Almendra desde el borde del área que entró en el ángulo superior izquierdo de la portería defendida por Daniel Vaca.

El local armó casi un monólogo al manejar el balón pero The Strongest tuvo su oportunidad en una distracción defensiva que terminó con Willie conectando el balón a la red pero en posición adelantada sancionada por el árbitro chileno Roberto Tobar.

A los 44 minutos llegó el segundo para el Xeneize con una aceleración de Frank Fabra que cedió un toque a Villa en una combinación colombiana que terminó con una gran definición de este último.

Boca continuó manejando los tiempos y al minuto 55 logró ampliar la ventaja gracias a un desborde de Villa que, luego de escapar al defensa español David Mateos, hizo un centro rasante que terminó con Gabriel Valverde empujando el balón a su propia portería en el afán por despejarlo.

El trámite del partido no cambió ni cambió el resultado y tuvo sólo como dato de color la lesión del árbitro Roberto Tobar, que obligó al asistente Nicolás Gamboa a tomar las riendas del juego.

Para Boca Juniors, antes del receso por la Copa América, le quedará la semana próxima la definición de la Copa de la Liga Profesional, donde disputará el próximo lunes una de las semifinales ante Racing Club.

Para The Strongest, ya eliminado de los torneos continentales, su atención estará en el torneo boliviano donde el Tigre es uno de los tres líderes junto a Bolívar y Nacional Potosí con 16 unidades.