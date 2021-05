Flamengo y Palmeiras parten como máximos favoritos al título brasileño en 2021

Río de Janeiro, 27 may (EFE).- Flamengo, campeón brasileño en los dos últimos años, y Palmeiras, vigente campeón de la Copa Libertadores, parten como los máximos candidatos al título del Campeonato Brasileño de 2021, torneo que comienza el sábado y que tendrá el domingo un duelo en el Maracaná entre los dos favoritos.

Tras estos dos clubes que cuentan con las plantillas más costosas del fútbol brasileño y que han disputado el protagonismo en los dos últimos años, las casas de apuestas ubican a Atlético Mineiro, Sao Paulo y Gremio como posibles candidatos al título de Liga.

Como el torneo se extenderá por casi seis meses, hasta el 5 de diciembre, y gran parte de los clubes disputará simultáneamente otras competiciones, como la Libertadores o la Copa de Brasil, el vencedor necesitará una plantilla fuerte no sólo de titulares sino también de reservas, algo que tienen de sobra tanto Flamengo como Palmeiras.

Ambos clubes, junto con el Atlético Mineiro, son los que más han invertido en sus elencos este año.

Según el portal especializado en el mercado futbolístico Transfermarkt, los planteles más valiosos del Campeonato Brasileño de este año, teniendo en cuenta el valor sumado de las fichas de sus jugadores, son: Palmeiras (131,2 millones de euros), Flamengo (128,1 millones), Atlético Mineiro (81,2 millones), Gremio (73,9 millones), Internacional (71,7 millones) y Sao Paulo (62,3 millones).

Flamengo, Palmeiras y Atlético Mineiro ya dieron muestras de su potencial este año y garantizaron con facilidad cupo a octavos de final de la Libertadores como líderes de sus respectivos grupos.

El Flamengo, campeón brasileño en 2019 y 2020 y de la Copa Libertadores en 2019, es el máximo favorito al título en 2021, lo que dejó claro al vencer los torneos que ha disputado este año.

El conjunto de Río de Janeiro, el más popular del país, conquistó la Supercopa, que mide a los campeones de Liga y Copa, al imponerse precisamente al Palmeiras. Y el sábado confirmó su buen momento al alzar el título del Campeonato Carioca, el segundo torneo regional en importancia del país.

Flamengo, comandado por el técnico Rogerio Ceni, busca su tercer título consecutivo y para ello mantuvo a gran parte de sus principales jugadores en los dos últimos años, incluyendo el goleador Gabriel Barbosa 'Gabigol', el centrocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el delantero Everton Ribeiro.

Pese a que Palmeiras no ha tenido un buen inicio de temporada, ya que fue prematuramente eliminado del Mundial de Clubes, perdió la Supercopa do Brasil y la Recopa Sudamericana, y el domingo cayó ante el Sao Paulo en la final del Campeonato Paulista, el equipo liderado por el técnico portugués Abel Ferreira no deja de ser favorito.

Además de mantener en su elenco al portero Weverton y al lateral Gabriel Menino, dos habituales en la selección brasileña, repatrió al delantero Dudú, que estaba en el Al-Duhail catarí, y resistió a las propuestas de los europeos por las jóvenes promesas Gabriel Verón y Patrick de Paula.

Atlético Mineiro, que el fin de semana conquistó el título del torneo regional del estado de Minas Gerais, decidió reforzar su elenco para 2021 tras haber sido tercero en el Campeonato Brasileño de 2020, a tres puntos del Flamengo.

Además de contratar al técnico Alexi Stival 'Cuca' y de repatriar al exjugador de la selección brasileña Hulk, el Mineiro montó un equipo de estrellas que incluye a Keno, al chileno Eduardo Vargas, al argentino Nacho Fernández y al venezolano Jefferson Savarino.

Tras Flamengo, Palmeiras y Mineiro, en la lista de favoritos, según las casas de apuestas, siguen tres tricampeones de la Libertadores con varios títulos brasileños: Sao Paulo, Gremio y Santos.

El Sao Paulo dio muestras de su potencial este año al coronarse el domingo campeón del Campeonato Paulista, el torneo regional más importante de Brasil, con una victoria sobre el Palmeiras.

El tricolor paulista contrató como técnico para este año al argentino Hernán Crespo y, además de conservar al mundialista Daniel Alves, se reforzó con jugadores como Miranda, Eder, el colombiano Luis Manuel Orejuela y el atacante argentino Martín Benítez.

Gremio, que como grandes novedades cuenta con el delantero Douglas Costa, cedido por el Juventus italiano, y el técnico Tiago Nunes -que sustituyó a Renato Gaúcho-, también dio muestras de su potencial al coronarse campeón del Campeonato Gaucho tras vencer a su eterno rival Internacional.

Y el Santos, con Fernado Diniz como técnico en el lugar del argentino Ariel Holan, mantuvo a gran parte del elenco con el que llegó a la final de la pasada Libertadores -en la que cayó ante el Palmeiras- incluyendo el atacante Marinho, premiado como el mejor de América el año pasado, y revelaciones como Ángelo Gabriel y Kaio Jorge, aunque perdió al venezolano Yeferson Soteldo.