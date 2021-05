La selección brasileña considera la nueva polémica de Neymar como un asunto particular

Río de Janeiro, 28 may (EFE).- Los jugadores de la selección brasileña, que están concentrados para los partidos de junio con Ecuador y Paraguay por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, consideran la nueva polémica protagonizada por el atacante Neymar como un asunto particular que no afecta a la Canarinha.

Tanto el zaguero Felipe (Atlético de Madrid/ESP) como el lateral Emerson (Betis/ESP), responsables por la rueda de prensa concedida este viernes por los jugadores de Brasil, se desmarcaron de la polémica y alegaron que es un asunto que no afecta al equipo y que tan sólo Neymar puede solucionar.

La nueva polémica se produjo luego de que el fabricante de material deportivo Nike afirmara que rescindió el contrato de patrocinio con el jugador del París Saint Germain (PSG) francés luego de que Neymar se negara a colaborar para esclarecer una supuesta denuncia de agresión sexual de una empleada de la firma.

El propio Neymar, igualmente concentrado con la selección brasileña, optó por responder mediante un mensaje en sus redes sociales y, además de negar las acusaciones y alegar desconocer a la supuesta víctima, acusó a Nike de divulgar mentiras.

"No nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre esa situación. Eso es algo personal y tiene que resolverlo él. Nosotros hacemos nuestro trabajo dentro de la cancha y dejamos que fuera de la cancha él resuelva eso con las personas que trabajan con él", afirmó Emerson al ser interrogado sobre el asunto.

"Es un asunto molesto y personal, y no tengo por qué hablar de un asunto personal de otra persona. Prefiero dejar que él lo resuelva", agregó el lateral del Betis, quien admitió que, personalmente, vio a Neymar muy tranquilo, "y normal como siempre", en la concentración de la selección.

Felipe prácticamente repitió el discurso y afirmó que los jugadores de la selección están concentrados para los dos partidos por las eliminatorias y están atentos a los entrenamientos y no a asuntos personales.

"Nosotros no podemos hacer nada. Es algo que él tiene que resolver. Tenemos que concentrarnos en la parte futbolística y en los entrenamientos y dejar que él resuelva eso", dijo el flamante campeón español con el Atlético de Madrid.

Según la denuncia contra el campeón olímpico, revelada por el diario The Wall Street Journal, los hechos ocurrieron en 2016, cuando Neymar estaba en Nueva York y una empleada de Nike acudió a su habitación de hotel para coordinar eventos y logística.

Fue entonces cuando la estrella de la Canarinha supuestamente intentó obligarla a practicarle sexo oral, de acuerdo con el periódico.

Neymar ya hizo frente en 2019 a otra denuncia por la presunta violación de una modelo en un hotel de París en mayo de ese año.

El '10' de la Canarinha siempre se declaró inocente y reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la mujer que lo acusó, pero consentidas. La querella fue archivada meses después por la Justicia brasileña.

La selección brasileña está concentrada desde el jueves en la Granja Comary, su centro de entrenamiento en Teresópolis, para prepararse para los partidos con Ecuador, el 4 de junio en Porto Alegre, y con Paraguay, cuatro días después en Asunción.

Brasil es el líder en las eliminatorias sudamericanas con victorias en los cuatro partidos que ha disputado.