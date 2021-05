Emotivo minuto de silencio en memoria de Jason Dupasquier

Scarperia (Italia), 30 may (EFE).- El campeonato del mundo de motociclismo, con todos los pilotos de MotoGP al frente de la formación de salida, rindió un emotivo minuto de silencio como homenaje al suizo Jason Dupasquier, de 19 años, quien esta mañana falleció como consecuencia de las graves heridas que se produjo en un accidente durante los entrenamientos de ayer

Con la KTM de Jason Dupasquier y su dorsal "50" al frente, un rótulo en el que se podía leer "Jason Always in our hearts" (Jason siempre en nuestros corazones) sujetado por su equipo y todos los pilotos de MotoGP tras ellos en muestra de respeto, se cumplió con el minuto de silencio.

En realidad, toda la formación de salida del Gran Premio de Italia de MotoGP, "escoltó" al equipo Pruestel en el emotivo homenaje al joven piloto fallecido, que concluyó con un sentido aplauso de todos los participantes.