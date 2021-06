La selección brasileña vuelve a entrenarse en silencio y rodeada de rumores

Río de Janeiro, 6 jun (EFE).- La selección brasileña se entrenó nuevamente este domingo sin contactos con la prensa y en medio de crecientes dudas sobre la continuidad del entrenador Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' tras el partido del próximo martes frente a Paraguay.

La Canarinha viajará este lunes a Asunción para jugar contra los paraguayos al día siguiente por las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2022, pero lo hará con el clima enrarecido por la decisión de la Conmebol de trasladar a Brasil la Copa América, tras la renuncia de Colombia y Argentina a organizar el torneo.

Aunque no está claro, persiste la sensación de que tanto los jugadores como el entrenador Tite no comparten esa decisión, tomada a pesar de que Brasil aún no controla la pandemia de covid-19, que ya deja en el país más de 472.000 muertes y amenaza con una nueva y virulenta ola para las próximas semanas.

Los entrenamientos de la selección en los últimos días han sido sin las habituales ruedas de prensa de Tite y los jugadores y, en medio de ese silencio, la prensa local teje numerosas conjeturas.

Una de las más insistentes afirma que, después del partido con Paraguay, que pondrá fin a una nueva ronda de las eliminatorias para el Mundial, Tite presentará su renuncia y será reemplazado en forma inmediata por Renato Gaúcho, quien está actualmente sin club.

El pasado viernes, tras la victoria por 2-0 frente a Ecuador, el técnico fue preguntado directamente sobre su continuidad y contestó en forma evasiva. "Estoy haciendo mi trabajo normalmente. Siempre lo hago. Estoy en paz conmigo mismo", dijo.

Las dudas son alimentadas por el hecho de que tanto Tite como los jugadores han dicho que sólo opinarán sobre la decisión de celebrar la Copa América en Brasil tras el partido con Paraguay.

La prensa local sostiene que los jugadores publicarán una suerte de manifiesto para expresar su malestar con esa decisión y especula con la posibilidad de que muchos decidan no jugar el torneo, aunque nada de eso ha sido confirmado, así como sucede con la situación de Tite.

La selección tiene previsto volver a entrenarse este lunes en la ciudad de Porto Alegre y viajar luego hacia Asunción, donde tras el partido con Paraguay se espera que se aclaren esos asuntos y, sobre todo, la decisión sobre la Copa América, que comenzará dentro de una semana, el domingo 13 de junio.