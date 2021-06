Biles gana su séptimo título nacional, más que cualquier atleta femenina en EEUU

Redacción Deportes (EE.UU.), 7 jun (EFE).- La gimnasta Simone Biles siguió elevando aún más su listón de logros históricos al conseguir el fin de semana su séptimo título nacional femenino después de hacer un registro de 119,65 puntos al concluir el Campeonato de Gimnasia de Estados Unidos, que se celebró en Fort Worth (Texas).

Ahora, con siete títulos estadounidenses, uno de cada nacional senior en el que ha competido desde 2013, Biles tiene más que cualquier otra mujer en la historia. Deshizo el empate con Clara Schroth Lomady, que venció seis veces entre 1945 y 1952 cuando la AAU era el organismo rector nacional del deporte.

Biles ahora está empatado con Alfred Jochim (1925-1930; 1933) en el total de gimnastas estadounidenses.

La joven de 24 años ha ganado todas las competiciones generales en las que participó desde el Campeonato de Estados Unidos de 2013.

Mientras continúa preparándose para la defensa de su título olímpico completo, Biles no ha estado realizando los ejercicios más difíciles, pero de cualquier manera ha dominado en la competición.

En ambos días de competición, dejó de lado el ejercicio "imposible" que lleva su nombre y el Yurchenko que fue la primera mujer en realizarlo cuando debutó en el U.S. Classic hace dos semanas.

"Definitivamente lo haremos en las pruebas de clasificación olímpicas", dijo a los medios de comunicación. "No lo hice en esta competencia porque el miércoles me lastimé los tobillos y no se sentían muy bien, así que tomamos la decisión de no hacerlo y no apresurarme para no sentirme nerviosa".

Biles tuvo las puntuaciones combinadas más altas barra, suelo y potro con arco, siendo la cuarta vez que gana tres o más títulos de eventos a nivel nacional.

"Siento que cada campeonato se destaca por una razón diferente, pero este se destaca específicamente porque es el camino a Tokio", comentó Biles.

Su rutina de suelo, que incluye dos habilidades del mismo nombre, está tan por delante del resto del campo que Biles salió de los límites cuatro veces entre ambas rutinas y aun así ganó ese título por 1,5 puntos. Sin embargo, mostró mejoras el domingo, solo salió de los límites una vez y anotó 0,3 más que el viernes. Su calificación general también fue 0.55 puntos más alto.

Siguiendo a Biles por 4.7 puntos estaba Suni Lee, subcampeona en 2019 también, con un total de 114,95, seguido de cerca por los 114.45 puntos de Jordan Chiles. Biles ha ganado cinco de sus títulos nacionales por un margen superior a cuatro puntos.

Lee compitió por primera vez desde el Campeonato Mundial de 2019, donde ganó la plata en los ejercicios del suelo y el bronce en las barras asimétricas.

Se perdió dos meses de entrenamiento en 2020 cuando se rompió un hueso del pie izquierdo, luego otros dos meses por problemas en el tendón de Aquiles izquierdo. La joven de 18 años ganó su segundo título nacional en barras esta semana.

Chiles, de 20 años, está teniendo un gran año después de quedar sexta en las últimas competiciones nacionales en 2019. Amiga cercana y compañera de entrenamiento de Biles en el World Champions Center en Spring, Texas, ganó la Copa de Invierno en febrero y fue segunda detrás de Biles en Clásico de Estados Unidos del mes pasado.

Dijo que todo cambió para ella después de mudarse de su ciudad natal de Vancouver (Washington), a Spring, Texas, en 2019 para entrenar en el gimnasio de Biles con los entrenadores Cecile y Laurent Landi.

Biles ha asesorado y animado a Chiles a lo largo de su carrera como gimnasta.

Las Pruebas Olímpicas se llevarán a cabo en menos de tres semanas, del 24 al 27 de junio en St. Louis, Missouri, después de lo cual se elegirán cuatro atletas para competir en el evento por equipos en Tokio con una quinta atleta compitiendo únicamente a nivel individual.

Si bien Biles, Lee y Chiles son las tres favoritas para formar parte del equipo olímpico, la batalla por el cuarto lugar del equipo es reñida.