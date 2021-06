Atlético Nacional anuncia a Alejandro Restrepo como DT y vuelta de Maturana.

Medellín (Colombia), 9 jun (EFE).- Atlético Nacional inició este miércoles un nuevo ciclo con la presentación de Alejandro Restrepo como director técnico, en reemplazo del entrenador costarricense Alexandre Guimarães, y de Francisco Maturana como director de Desarrollo y Fútbol Formativo del club.

A través de un Facebook Live y sin la participación de medios de comunicación, el presidente del equipo, Emilio Gutiérrez, hizo oficiales los nombramientos, además de informar algunos cambios en la estructura administrativa y deportiva.

"Vamos a construir un proyecto sólido, estable y que esté conectado con lo que ha sido este club y lo que queremos ser", declaró Gutiérrez.

El nuevo cuerpo técnico está conformado por Restrepo, de 39 años, y el exfutbolista Francisco Nájera, quien sorpresivamente pasó de director deportivo a asistente técnico, mientras que Walter Rivera asumió como preparador físico.

La institución con más títulos en Colombia eligió empezar un proyecto con integrantes "de la casa" tras la fallida era de Guimarães, quien dejó hace pocos días el banquillo por malos resultados.

"Alejandro conoce perfectamente la casa y la idiosincrasia de este club, está plenamente preparado para asumir esta tarea. Lo acompañaremos en ese proceso para que pueda volar y llegar lo más alto posible", declaró el directivo.

DE DIVISIONES MENORES AL EQUIPO PRINCIPAL

Restrepo, que tendrá su primera experiencia como entrenador en propiedad de un equipo de primera, integró el cuerpo técnico de Guimarães como segundo asistente y tiene un recorrido en las divisiones inferiores de Nacional al dirigir por tres años la categoría sub'20, además registra un paso por la Selección Colombia sub'17 como asistente técnico en 2015.

El nuevo estratega, con dos ciclos como interino en la institución tras la salida del brasileño Paulo Autuori en 2019 y de Juan Carlos Osorio el año pasado, es licenciado en educación física de la Universidad de Antioquia, con especialización de entrenador de fútbol de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino ATFA - AFA y con un diplomado en Gerencia del Fútbol.

"He vivido, he estudiado y he aprendido a reconocer las raíces y las tradiciones de Atlético Nacional. Conozco el valor de sus títulos y de las personas que han estado acá", expresó Restrepo en su presentación.

MATURANA ENSEÑA EL CAMINO

Para acompañar el proyecto y marcar el "nacimiento de un comité del fútbol", los directivos materializaron el regreso de Maturana, quien tiene una amplia trayectoria en Nacional.

Como futbolista registra más de 300 partidos entre 1970 y 1980, pero su historia como entrenador lo encumbra como ídolo al ser el artífice del título de la Copa Libertadores en 1989.

Según Gutiérrez, con su llegada ayudará a "encontrar un mejor camino" tras acumular diez campeonatos de la liga colombiana sin ganar y malas salidas en torneos internacionales.

"Quiero confesar el sentimiento de alegría que me inunda; un Dios le pague por darme esta oportunidad de regresar a mi casa", expresó Maturana, quien recordó que desde los 12 años hace parte de Atlético Nacional.

Entre los cambios también está el nombramiento del legendario exportero René Higuita como líder institucional de la ciudad deportiva que empezarán a construir junto a Maturana para elevar el rendimiento, además de la creación del departamento de entrenamiento mental con el psicólogo Andrés Rodríguez a la cabeza.