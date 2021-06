Froome confirmado para el Tour de Francia, pero sin los galones de líder

Redacción deportes, 16 jun (EFE).- El británico Chris Froome (Israel Start-Up), cuádruple ganador del Tour de Francia, tomará la salida en la próxima edición que comienza el próximo día 26 en Brest, despejando así los rumores sobre su posible baja debido a una temporada en la que el ciclista de origen keniano ha estado lejos de sus mejores resultados.

En su novena participación en el Tour de Francia, Chris Froome admite que su objetivo ha dejado de ser aspirar al quinto título, pero asimila la nueva función de aportar su experiencia para otros compañeros que lucharán por la general, como el canadiense Michael Woods.

"Después de dos años fuera del Tour de Francia, no veo la hora de volver. Ha sido un camino muy difícil desde mi caída en el Dauphiné en 2019, pero fue una de mis mayores motivaciones. He trabajado incansablemente para llegar hasta aquí, y aunque no seré líder espero aportar mi experiencia y apoyar al equipo lo mejor que pueda como capitán de ruta. Tenemos un buen líder con Michael Woods y espero darlo todo por él y por el equipo", explicó Froome.

Por su parte el director del equipo israelí, Rik Verbrugghe, ha mostrado su confianza en la experiencia que acumula Froome, además ganador de 2 Vueltas a España y 1 Giro de Italia.

"Chris será nuestro capitán de ruta. Como cuatro veces ganador, su experiencia no debe subestimarse. Será muy importante para el equipo durante la carrera. Desde el punto de vista del rendimiento, creo que veremos una mejora con respecto al Dauphiné, y esperamos que Chris mejore en cada etapa de la carrera". EFE

