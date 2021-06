Clayton Murphy gana 800 metros masculinos y establece mejor marca este año

Eugene (Oregón, EE.UU.), 21 jun (EFE).- El medio fondista Clayton Murphy tuvo la paciencia suficiente para esperar dar el último ataque en el momento preciso y ganó este lunes la final masculina de 800 metros en las pruebas de pista al aire libre de clasificación olímpica de Estados Unidos.

Además de asegurarse el pase a Tokio 2020, Murphy, que en el 2016 también clasificó de la misma manera para Río de Janeiro, registró un tiempo oficial de 1:43.17, que es la mejor marca que se ha dado este año en el mundo.

Isaiah Jewett, quien ganó el título de los 800 metros de la NCAA en la misma pista del Hayward Field hace solo 10 días, fue segundo con una mejor marca personal de 1:43.85. Bryce Hoppel ocupó el último lugar del equipo con el mejor de una temporada de 1:44.14.

En la mayor sorpresa del encuentro hasta ahora, el poseedor del récord estadounidense y actual campeón mundial Donovan Brazier pasó del segundo lugar en la recta final al último lugar, terminando en 1:47.88.

Jewett fue el que inició el ataque, liderando la primera vuelta en 50.61. Brazier corrió para acercarse a Jewett cuando comenzaba la segunda vuelta, luego Jewett empujó de nuevo.

Murphy estaba quinto entrando en la recta final, después siguió avanzando por el campo hasta pasar a Jewett en los últimos 40 metros.

"Quería que la carrera fuera disputada y quería dar todo lo que tenía", declaró Jewett a la televisión tras concluir la prueba. "Quería hacerlo bien ante mi mamá, hacerla sentir orgullosa, al igual que mi hermano que hace dos años falleció".

Brazier estaba visiblemente triste después de la carrera, compartiendo un momento con su compañero de equipo Isaiah Harris después de que ambos no formaran parte del equipo.

Mientras hablaba con los medios, Brazier mencionó que no estaba al 100 por ciento para la carrera, pero no hasta un punto en el que no pudiera formar parte del equipo.

Sus pensamientos iniciales sobre su actuación fueron que hizo su movimiento demasiado pronto y eso probablemente le costó un lugar.

"Pagué el precio de los últimos 200 metros", comentó Brazier. "Al final mi estrategia no resultó, hice una carrera de mierda, pero todavía me voy a sentir como un campeón 800. Hoy, simplemente no lo estaba, y había siete muchachos delante de mí".

Murphy y Brazier eran compañeros de equipo en el Nike Oregon Project antes de que se disolviera en octubre de 2019 tras la suspensión del entrenador Alberto Salazar por dopaje.

A principios de 2020, Murphy volvió a ser entrenado por Lee LaBadie, su entrenador universitario en la Universidad de Akron en Ohio. Bajo la dirección de LaBadie, Murphy fue el medallista de bronce de 800 metros en los Juegos Olímpicos de 2016.

El equipo es una buena combinación de experiencia (Hoppel fue cuarto en el Campeonato Mundial de 2019) y talento prometedor en Jewett.

"Es decepcionante no tener a Donovan, pero tenemos un equipo bastante bueno", dijo Murphy