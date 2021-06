Ecuatoriano emprende la aventura de montañismo el "Leopardo de las nieves"

Quito, 23 jun (EFE).- El ecuatoriano Santiago Quintero, que tiene la mitad de los pies amputados, se enfrentará al "Leopardo de las nieves", un proyecto deportivo que incluye la ascensión a las cinco montañas más altas de la ex Unión Soviética en un desafío físico y mental en su carrera, que emprenderá entre julio y agosto venideros.

El montañista saldrá de Ecuador el 30 de junio en busca de conquistar las montañas Pico Lenin (7.134 metros), Pico Korzhenevskaya (7.105 m.), Pico Ismail Samani (7.495 m.), Pico Probeda (7.439 m.) y Khan Tangri, situadas entre Kirguistán, Kazajstán y Tayirikistan.

En una rueda de prensa indicó este miércoles que planean escalar los cinco picos en sesenta días, en una sola temporada, algo realmente "desafiante y motivador".

"No sabrás si eres capaz de enfrentarte a un reto si no lo intentas", anotó al asegurar que su nueva aventura implica una "compleja logística", que involucra, incluso, el traslado en helicópteros.

De 46 años, Quintero comentó que el "Leopardo de las nieves" incluye "ascensiones duras de montañas remotas" en la cordillera del Himalaya, azotadas por una meteorología "inclemente".

Tras haber sufrido lesiones durante una ascensión, que le significaron perder la mitad de sus pies y el posterior uso de prótesis, Quintero inició en 2007 un proyecto denominado "los catorce ocho miles", de los que le faltan seis montañas.

"Con el Leopardo de las Nieves, esperamos inspirarnos e inspirar a los ecuatorianos y continuar con el proyecto de los 14 ocho miles", comentó Quintero al recordar que ya otros montañistas de Portugal, Turquía, España y Japón han cumplido el proyecto "Leopardo de las Nieves".

Sobre su preparación, comentó que, entre otras actividades, ha subido treinta veces la cumbre del volcán ecuatoriano Cotopaxi, una elevación de 5.897 metros sobre el nivel del mar, a la que volverá esta misma semana para seguir con su entrenamiento.

La primera montaña que escalará en este nuevo proyecto será el Pico Lenin, para el que se siente completamente aclimatado por lo que espera alcanzar la cumbre en una sola jornada.

"He dormido tres noches bajo de la cumbre del Cotopaxi. He hecho entrenamientos de largo aliento y me siento absolutamente preparado para alcanzar este objetivo de una forma alpina, es decir llevando mi propio equipo en la espalda", comentó.

Para las otras montañas establecerá campamentos para avanzar poco a poco.

"Este proyecto ha sido montado en menos de un mes. Obviamente ya estaba en mi subconsciente y en mi consciente, sobre todo, la investigación", indicó al asegurar, no obstante, que está "muy preparado" para lo que ha invertido casi un año.

El deportista aseguró que tiene claro que con mal tiempo no intentará ascender a ninguna montaña.

Y envió un mensaje a los jóvenes para que "no se detengan en cosas que los demás les digan que no pueden, que no es importante. Acérquense a Dios" y rodéense de gente positiva, recomendó.

El proyecto -dijo- busca dejar un mensaje de motivación de que "sí podemos levantarnos tras las adversidades, de que tenemos que seguir adelante, de que no nos detengamos nunca, que sigamos positivos siempre".