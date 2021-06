Infantino prevé que fútbol femenino tendrá "máximo crecimiento en 10 años"

Madrid, 30 jun (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, auguró en el segundo foro 'EFE Sport Business Days' que el fútbol femenino "va a tener el máximo crecimiento en los próximos diez años", tras las audiencias del último Mundial, que han superado las de la Super Bowl y de partidos de clasificación para la Copa del Mundo y la Eurocopa masculinas.

"El fútbol femenino es el deporte que va a tener el crecimiento máximo en los próximos 10 años. No sé dónde estaré en 10 años, pero analizaremos los números y lo compararemos con cualquier otro deporte masculino y femenino y veremos. No solo ingresos, sino en general", afirmó en el Foro que EFE organiza con la empresa Best Option Media.

Infantino calificó el último Mundial jugado en Francia como "un éxito increíble", que fue visto por 1.200 millones de personas en el mundo, con más de un millón de personas en los estadios y una audiencia de 263 millones en la final, cuando la SUperBowl, "que es el evento más importante del mundo, la ven por televisión 130-160 millones de personas".

"Las mujeres son el 50% de la población en el mundo. Tenemos que hacer algo. Hemos cometido el error todos, y yo el primero, en los últimos años, décadas, de considerar el fútbol femenino como una copia, una mala copia del fútbol masculino. No es así. Y se ha visto ahora, cada año más, que es un verdadero deporte, con atletas que juegan bien desde el punto de vista técnico, físico y de la emoción", apuntó.

El presidente de la FIFA recordó el compromiso del organismo en el desarrollo de este, también por su papel social, con la inversión de 1.000 millones de dólares dirigidos a "proyectos en el mundo entero, para que las niñas puedan tener más accesibilidad al fútbol en todos los países", y la ampliación del número de equipos participantes en el Mundial de 24 a 32.

"No es solamente en el norte de Europa, EEUU, Japón, China o Australia, se juega en el mundo entero. El último Mundial sub'17 la final fue España y México, que no son países históricos. Hemos hecho consultas a ver qué necesitamos. El residente de la federación francesa propuso que el Mundial se tenía que celebrar cada dos años en lugar de cada cuatro. Son temas sobre la mesa que vamos a estudiar todos juntos para ver qué podemos hacer. Va a ser espectacular el crecimiento del fútbol femenino", presagió. EFE

