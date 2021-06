Sagan carga contra la ACP por las caídas: ¿Dónde está, qué hace?

Laval (Francia), 30 jun (EFE).- El eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe), se mostró contundente a la hora de opinar sobre las caídas en el Tour de Francia, señalando en concreto a la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP). El triple campeón del Mundo se pregunta: ¿Dónde está nuestra asociación, qué hace al respecto?".

Sagan comentó sobre la actuación de los corredores en la cuarta etapa, en la que protestaron contra el exceso de caídas con un paro simbólico de 1 minuto y luego con un ritmo demasiado lento durante unos kilómetros.

"No sé quién tiene la culpa de las caídas. Me pregunto qué cambiarán estas protestas. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar o el asunto empeorará. No sé quién tiene la culpa de las caídas .Nada va a cambiar. Los últimos diez años han ido de mal en peor. Nadie asume sus responsabilidades", dijo Sagan en Cyclingnews.

El ciclista eslovaco señaló directamente a la ACP, sindicato de los ciclistas, como responsable de este problema que ha alterado la calma del Tour en las primeras etapas.

" Me pregunto dónde está la ACP en todo esto. Es nuestra organización, pero, ¿qué hace?. La ACP debe escuchar a los corredores y hablar con la UCI para encontrar soluciones", propuso el triple maillot arcoíris.