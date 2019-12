John Malkovich, el nuevo papa inglés y culto de Sorrentino: "Soy un payaso"

Fotografía facilitada por Sky, HBO y Canal+ del actor estadounidense John Malkovich en el papel de Juan Pablo III en "The new Pope", del director italiano Paolo Sorrentino. Dos veces nominado al Óscar, el personaje le ha brindado la oportunidad de zambullirse en el irónico, bello y grandilocuente universo de Sorrentino: "Paolo es un poeta y eso es algo que no se aprende ni se enseña", asegura en una entrevista concedida a EFE durante el pasado Festival de Venecia. EFE/Sky-HBO-Canal+/Gianni Fiorito