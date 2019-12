Diecinueve personajes del 2019 en Cataluña: 18 protagonistas y una "app"

Barcelona, 28 dic (EFE).- Con toda seguridad una lista de personajes del año implica otra lista de personajes injustamente ausentes.

Aún a riesgo de que, con toda certeza, no estarán todos los que son o se lo merecen, estos serían los 19 "personajes del año" de 2019. Hay de todo, artistas, políticos, deportistas... e incluso hasta un protagonista que ni siquiera es humano.

Por estricto orden alfabético, aquí va esta lista:

ARAGONÈS, PERE. El vicepresidente catalán y conseller de Economía se ha consolidado en 2019 como la figura emergente de una ERC convertida en actor clave de la investidura de España y en la gobernabilidad de una Cataluña inmersa en apuestas sobre cuándo se anticiparán las elecciones. De momento, el político de apariencia tranquila cierra con la aprobación de presupuestos pactados con los comunes y "ungido" por el líder de su partido, Oriol Junqueras.

BORRELL, JOSEP. Probablemente el político catalán contemporáneo con más vidas políticas a su espalda. De ministro de Exteriores en 2018, cuando parecía que su tiempo político ya había pasado, a ser nombrado este año jefe de la diplomacia europea. Azote del independentismo, Borrell regresa a primera línea de la UE casi trece años después de haber presidido el Parlamento Europeo.

CARBONELL, ONA. Retirada desde agosto, su nombre forma parte de la edad dorada de la natación sincronizada española. Ona Carbonell vivió un 2019 en estado de gracia con tres medallas en los Mundiales de natación disputados en julio en Gwangju, Corea del Sur. Ya es la atleta femenina con más metales en la historia de este deporte.

CERCAS, JAVIER. Catalán de adopción, Javier Cercas (Cáceres 1962) ganó el Premio Planeta con "Terra Alta" y protagonizó un sonado fichaje literario al dejar Penguin Random House por la editorial fundada por la familia Lara. También fue noticia al ser felicitado por el Rey al recibir el premio Francisco Cerecedo por su "valentía" en la defensa de la Constitución, en referencia a un artículo en el que defendía el mensaje del monarca a la ciudadanía tras el 1-O.

DI MEO, LUCA. La estrella emergente en el competitivo mercado automovilístico tras la caída en desgracia de Carlos Ghosn. Luca di Meo se ha convertido en el mejor vendedor de la marca Seat en el mundo y ha logrado surfear en el agitado océano político y empresarial catalán. Su futuro apunta a la cúpula de Renault.

JUNQUERAS, ORIOL. 2020 comenzará oficialmente el 1 de enero, pero el año político ya comenzó en buena parte el 19 de diciembre de 2019 con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que reconocía la inmunidad de Junqueras y su derecho a haber recogido el acta de diputado desde el mismo momento en que resultó elegido. Desde la prisión de Lledoners ha reclamado al Supremo su libertad y la anulación de su causa. Sin lugar a dudas, su posicionamiento será clave a la hora de resolver la incógnita de si habrá gobierno en España o iremos a terceras elecciones.

MARGARIT, JOAN. Un poeta bilingüe en catalán y castellano se llevó el galardón literario más importante de la lengua española. Joan Margarit (Sanaüja, 1938) ganó el Premio Cervantes a sus 81 años por un jurado que valoró su "profunda trascendencia y lúcido lenguaje siempre innovador"

MARÍN, NURIA. La sempiterna alcaldesa de l Hospitalet ha llegado a la cúspide del poder local al presidir la Diputació de Barcelona tras un acuerdo con el PdCat que tiene el mérito de haberse fraguado en un contexto de tensión entre los partidos constitucionalistas e independentistas. Junto con Ada Colau es la política más influyente en estos momentos en Cataluña, y para rematar el año logró en diciembre la presidencia de su partido, el PSC.

MÁRQUEZ, MARC. El Messi de las motos. Camino de la leyenda, Marc Márquez sigue cosechando éxitos y premios al volver a haber sido campeón del mundo en motoGP. Hasta el mítico Giacomo Agostini ha dicho que, hoy día, para ganar en esta categoría hay que pedir permiso antes al fenómeno de 26 años nacido en Cervera (Lleida)

MELERO, XAVIER. No era el único abogado de la defensa de los políticos acusados por la preparación del 1-O, pero sus intervenciones en la vista oral y su estilo de guante de seda con puño de hierro le convirtió en el defensor más mediático del juicio que durante varios meses se vivió en directo en muchos hogares catalanes. Su libro sobre la experiencia, "El encargo" se ha convertido en un clásico de los regalos navideños de este año.

MESSI, LIONEL. Sin Champion pero con otra Liga en la mochila, Messi volvió a ser el futbolista más resolutivo de un Barça en tiempos de transición y obtuvo su sexto balón de oro. Ya en la treintena, cada vez que pisa un terreno de juego dicta una lección magistral de fútbol. Y cada vez que lanza una falta directa el público da por hecho que algo grande volverá a suceder.

MORALES, CRISTINA. Es la escritora del momento. Nacida en Granada pero afincada en Cataluña, su talento literario le hizo ganar el Premio Nacional de Narrativa. La autora de "Lectura fácil" no elude la controversia en sus opiniones públicas y seguirá dando que hablar, y que leer, en 2020.

PUNSET, EDUARD. El hombre de la curiosidad contagiosa y la sonrisa optimista falleció a los 82 años y dejó un legado de conocimiento y de simpatía popular. Polifacético por vocación, político, abogado, economista y divulgador científico, su rostro se hizo familiar con el programa divulgativo Redes.

RIVERA, ALBERT. Probablemente el político español más psicoanalizado del año. Del cielo a los infiernos en meses, el ya exlíder de Cs ha vivido un 2019 de montaña rusa por su frustrada apuesta de lograr el sorpaso al PP, que llevó a su partido a una debacle en las generales de noviembre y a su posterior abandono de la política.

ROSALÍA. Ya no son sus canciones, sino su presencia, lo que ha elevado a la catalana Rosalía al olimpo de las elegidas como Madonna o Beyoncé. La "Rihanna del flamenco", según el New York Times, se ha convertido en una estrella global en 2019 y protagonista de cualquier premio musical que se precie. Su particular estilo, puro "Tra Tra", la han convertido en fenómeno de culto en estos tiempos de selfies y redes sociales.

RUBIO, RICKY. Ricard Rubio Reyes, el niño de 14 años que debutó en el Joventut, juega hoy en la NBA y fue el jugador más valioso del Mundial de baloncesto de China que ganó España. Sin la presencia de Pau Gasol por lesión, Rubio dictó una lección magistral de control y tiro en el mundial y puso un pie en el ya extenso podio de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español y europeo.

TORRA, QUIM. Su negativa a retirar los lazos amarillos en el Palau de la Generalitat le han convertido en el primer presidente catalán inhabilitado en la actual etapa democrática. También estuvo en el ojo del huracán por sus opiniones favorables a las protestas contra la sentencia del 1-O en mitad de los disturbios violentos que colapsaron Barcelona en octubre, así como por su censura a algunas actuaciones de su policía autonómica. Aún así, el gobierno que preside ha acabado el año con luz verde a los presupuestos gracias a un acuerdo de última hora con los comunes y con línea abierta con el presidente español Pedro Sánchez tras meses de incomunicación.

WU LEI. El Messi chino no es su equivalente en cuanto a quilates de fútbol en sus pies, pero sí que se codea en términos de impacto comercial con el astro argentino, al menos en el pujante mercado chino. Pocas veces la sala de prensa del Espanyol tuvo tantos periodistas y cámaras de televisión como en la presentación de este delantero en enero. Su equipo le necesitará para superar en 2020 la mala racha del último tramo de 2019.

TSUNAMI DEMOCRÀTIC. Y para acabar -con el permiso alfabético de Wu Lei- el factor no humano. Es una aplicación, una 'app', sin apellidos ni nombre conocido, sin autores intelectuales ni políticos, pero se ha convertido en una plataforma de movilización masiva en este 2019 marcado por las protestas contra la sentencia del 'procés'. El Ministerio de Interior la investiga y no siempre ha cerrado con éxito total sus movilizaciones, pero logró impactar mediáticamente con imágenes como la del intento de colapsar el aeropuerto de El Prat o de convertir el Clásico de la Liga en una exhibición global de fuerza del independentismo.