Arranca la entrega de los Globos de Oro con Banderas y Ana de Armas nominados

Los Ángeles (EE.UU.), 5 ene (EFE).- La ceremonia de entrega de los 77 Globos de Oro acaba de comenzar con Antonio Banderas, Ana de Armas, Jennifer López y la película de Pedro Almodóvar "Dolor y Gloria" como las principales candidaturas hispanas en estos importantes galardones de la industria cinematográfica.

Votados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), los Globos de Oro abren este domingo la temporada de premios para reconocer los mejores trabajos del año en cine y televisión durante una gala presentada por el ácido humorista Ricky Gervais, que sumará su quinta vez como anfitrión de estos galardones.

"Les encantará saber que es la última vez que presento esta gala, así que ya me da igual todo. Es broma, es broma...", dijo Gervais nada más comenzar con un monólogo que arrancó con fuerte ironía al bromear desde con el racismo de la industria cinematográfica como con "Baby Yoda" y el actor Joe Pesci.

"Marriage Story", con seis candidaturas, parte como favorita en las categorías de cine por delante de "The Irishman" y "Once Upon a Time... in Hollywood", que tienen cinco nominaciones por cabeza.

"1917", "The Irishman", "Joker", "Marriage Story" y "The Two Popes" se enfrentarán por la estatuilla a la mejor película dramática, mientras que "Jojo Rabbit", "Knives Out", "Once Upon a Time... in Hollywood", "Rocketman" y "Dolemite Is My Name" competirán por el reconocimiento a la mejor cinta de comedia o musical.

Por su parte, la gran rival de "Dolor y Gloria" es "Parasite" (Corea del Sur), la otra gran favorita a mejor película extranjera, un apartado que completan la estadounidense "The Farewell" (que combina inglés y chino mandarín) y las francesas "Les Misérables" y "Portrait de la jeune fille en feu".

Antonio Banderas está nominado como mejor actor de un drama frente a Joaquin Phoenix ("Joker"), Adam Driver ("Marriage Story"), Christian Bale ("Ford v Ferrari") y Jonathan Pryce ("The Two Popes").

Además, la cubana Ana de Armas podría ganar el premio a la mejor actriz de una comedia o musical gracias a su papel en "Knives Out", aunque tendrá que derrotar a Awkwafina ("The Farewell"), Cate Blanchett ("Where'd You Go, Bernadette"), Beanie Feldstein ("Booksmart") y Emma Thompson ("Late Night").

Y otra latina que se postula como protagonista en los Globos de Oro es Jennifer López, que está nominada como mejor actriz de reparto por su trabajo en "Hustlers".

En los apartados televisivos, "Chernobyl", "The Crown" y "Unbelievable" lideran las nominaciones con cuatro candidaturas cada una.

"The Crown", "Succession", "Big Little Lies", "Killing Eve" y "The Morning Show" optarán al premio al mejor drama de la pequeña pantalla, mientras que "Fleabag", "The Kominsky Method", "Barry", "The Marvelous Mrs. Maisel" y "The Politician" se disputarán el reconocimiento a mejor serie de comedia o musical.