El Congreso celebra hoy la votación definitiva para investir a Pedro Sánchez

Madrid, 7 ene (EFE).- El Congreso celebra hoy la segunda y definitiva votación para investir presidente del Gobierno al candidato socialista, Pedro Sánchez.

Salvo sorpresa de última hora, Sánchez cuenta con la mayoría simple de la Cámara Baja imprescindible para ser investido en segunda votación, o lo que es lo mismo, más votos a favor que en contra.

Si no hay cambios, el candidato socialista será elegido por estrecho margen, con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.

Votarán "sí" PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, NC, Teruel Existe y BNG; en contra el PP, Vox, Cs, JxCat, UPN, CUP, PRC, Foro y CC, mientras que ERC y EH Bildu se abstendrán.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado el pleno a las 12 del mediodía aunque en cualquier caso, la votación no se celebrará antes de las 12:45, al menos 48 horas después de la primera votación del pasado domingo, en la que Pedro Sánchez no fue elegido al no alcanzar la mayoría absoluta.

Antes de proceder a esta votación y según establece la Constitución, Pedro Sánchez podrá intervenir por un tiempo máximo de diez minutos y los portavoces de grupos parlamentarios por cinco minutos cada uno para fijar su posición.

Este lunes, representantes del PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe han denunciado la existencia de una campaña de acoso ante la sesión de hoy martes.

Si como es previsible Sánchez es investido presidente, el nuevo Gobierno de coalición podría celebrar su primer Consejo de Ministros el viernes 10 de enero.