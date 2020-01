Bruselas pide diálogo inmediato tras el ataque iraní a bases de EEUU en Irak

Contenido relacionado

El Gobierno alemán condena el ataque iraní contra bases militares de EEUU en Irak

Berlín, 8 ene (EFE).- La titular de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, condenó hoy enérgicamente el ataque iraní anoche contra bases militares estadounidenses en Irak en respuesta a la muerte del comandante iraní Qasem Soleimaní a manos de Estados Unidos y apeló de nuevo a Irán a evitar una escalada en la región.

"Hay que constatar que se trata de reacciones que no eran del todo imprevistas. No obstante son reacciones reconocidas por el Estado iraní y sólo puedo decir, seguramente también en nombre del gobierno, que rechazamos enérgicamente esta agresión", dijo la ministra en el programa matinal de la ARD, la primera cadena de la televisión pública alemana.

Reiteró la necesidad de hacer todo lo posible por calmar la situación en la región y subrayó que lo decisivo ahora es evitar una mayor escalada, para lo cual, agregó, el Gobierno alemán recurrirá a todas las opciones existentes a través de todos los canales posibles.

Advirtió, no obstante, de que "depende sobre todo de los iraníes que no contribuyan a una mayor escalada, por lo que el llamamiento va dirigido de nuevo a Teherán en particular", dijo.

En la misma línea se pronunció el ministro de Exteriores, Heiko Mass, quien condenó el ataque iraní y llamó a Teherán a "prescindir de todos los pasos que pudieran llevar a una mayor escalada".

"Desde hace días estamos en contacto con todas las partes para contribuir a calmar la situación", dijo en un comunicado, y pidió a todos "prudencia y moderación".

Kramp-Karrenbauer agregó que el Gobierno alemán estuvo en contacto toda la noche con el Pentágono y aseguró que la comunicación "funcionó bien".

Ya en la tarde de ayer, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente estadounidense, Donald Trump, habían mantenido una conversación telefónica para abordar "la tensa situación en relación con Irán e Irak", según informó el portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert, en un comunicado.

Por otra parte, Kramp-Karrenbauer precisó que ningún soldado alemán resultó herido en el ataque iraní y agregó que después del repliegue de una treintena de soldados de las bases iraquíes de Bagdad y Taji y de su estacionamiento temporal en Jordania y Kuwait por motivos de seguridad, el gobierno está estudiando la posibilidad de replegar asimismo las tropas que se encuentran en Erbil. EFE

egw/jgb